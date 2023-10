Beachdan ùra air fèin-mhothachadh Rooster: Seachad air an Deuchainn Sgàthan

Tha barrachd ann an roosters na dìreach innealan clucking agus breith uighean. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Oilthighean Bonn agus Bochum, còmhla ri Sgoil Mheidigeach MSH Hamburg, a’ moladh gu bheil comas aig ròcairean iad fhèin aithneachadh ann an sgàthan. Ach, tha soirbheachas an fèin-aithne seo an urra ri diofar shuidheachaidhean deuchainneach. Tha an lorg inntinneach seo chan ann a-mhàin a’ toirt solas air comasan inntinneil nan ròpan ach tha buaidh nas fharsainge aige cuideachd air fèin-mhothachadh ann an gnèithean bheathaichean eile a thuigsinn. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris PLOS ONE, a’ toirt dùbhlan don tuigse àbhaisteach againn air giùlan cearc.

Thàinig am beachd air deuchainnean sgàthan a dhèanamh air cearcan a-mach à co-obrachadh eadar an luchd-saidheans agus an t-Oll. Dr. hc Onur Güntürkün bho Roinn Biopsychology aig Oilthigh Ruhr ann am Bochum. Anns an deuchainn chomharran, tha comharra dathte air a chuir air ceann beathach nach fhaicear ach san sgàthan. Ma nì am beathach sgrùdadh air an raon comharraichte nuair a chì e a mheòrachadh, thathas den bheachd gu bheil e na fhianais air fèin-aithneachadh. Ach, chan eil a h-uile beathach a 'nochdadh an giùlan seo, a' togail cheistean mu èifeachd an deuchainn.

A’ sireadh dòigh-obrach nas buntainniche a thaobh eag-eòlais, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh an deuchainn sgàthan fhilleadh a-steach le giùlan nàdarra nan ròc. Tha fios gu bheil ròcairean a’ cur a-mach fiosan rabhaidh nuair a tha creachadair an làthair, a’ toirt rabhadh dha na daoine sònraichte aca mun chunnart. Stèidhich an luchd-rannsachaidh raon deuchainn agus chuir iad a-mach ìomhaigh eun cobhartaich air aon roinn, a’ dèanamh deuchainn air an toireadh na ròin a-mach fiosan rabhaidh an làthair na h-ìomhaigh aca ri taobh brosnachadh creachadair.

Gu h-iongantach, sheall na co-dhùnaidhean gun do chuir na ròpaichean a-mach mòran nas lugha de ghlaodhan rabhaidh nuair a chaidh an aghaidh leis an ìomhaigh sgàthan aca an taca ri sònraichte. Tha seo a’ nochdadh gur dòcha gu robh na ròcairean air iad fhèin aithneachadh san sgàthan agus gun do thuig iad nach robh an ìomhaigh a bha air a nochdadh sònraichte. Ach, tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus am mìneachadh seo a dhearbhadh agus gus mìneachaidhean eile a sgrùdadh.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan don tuigse thraidiseanta air cearcan mar bheathaichean a tha dìreach air an stiùireadh le instinct agus a’ soilleireachadh an comas fèin-mhothachadh. Le bhith a’ sgrùdadh giùlan ròc ann an co-theacsa nas buntainniche a thaobh eag-eòlais, tha an luchd-rannsachaidh air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air comasan inntinneil nan creutairean inntinneach sin. Bidh seo a’ fosgladh slighean ùra airson a bhith a’ sgrùdadh fèin-aithneachadh ann am beathaichean eile agus a’ doimhneachadh ar tuigse air mothachadh taobh a-muigh mac an duine.

Ceistean Bitheanta:

C: Dè a th 'ann an deuchainn sgàthan?

Tha an deuchainn sgàthan na dhòigh deuchainneach cumanta a thathas a’ cleachdadh gus faighinn a-mach an urrainn do bheathaichean iad fhèin aithneachadh ann an sgàthan, a’ nochdadh fèin-mhothachadh. Anns an deuchainn seo, thathas a’ cur comharra air corp a’ bheathaich, agus thathas a’ cumail sùil air mar a tha iad a’ freagairt air a’ chomharra fhad ‘s a thathar a’ cumail sùil air a’ mheòrachadh aca ann an sgàthan.

C: Dè a nochd an sgrùdadh rooster?

Thug an sgrùdadh ròc a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthighean Bonn agus Bochum fianais seachad gum faodadh gum biodh comas aig ròcairean iad fhèin aithneachadh ann an sgàthan. Ach, chuir na ròcairean a-mach nas lugha de ghlaodhan rabhaidh nuair a chaidh an aghaidh leis an ìomhaigh sgàthan aca an taca ri dealbh sònraichte, a’ moladh gu bheil feum air tuilleadh rannsachaidhean gus am fèin-aithne a shoilleireachadh.

C: Carson a tha an sgrùdadh cudromach?

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan don bheachd chumanta gur e beathaichean sìmplidh a th’ ann an cearcan agus a’ nochdadh an comas fèin-mhothachadh. Le bhith a’ sgrùdadh giùlan ròc ann an co-theacsa nas buntainniche gu h-eag-eòlach, tha an sgrùdadh a’ fosgladh slighean ùra airson fèin-aithneachadh ann am beathaichean a thuigsinn agus ar n-eòlas air mothachadh a leudachadh taobh a-muigh dhaoine.