Buaidh eaconamach CU Boulder ann an Colorado a’ ruighinn $4.3 billean

Tha sgrùdadh ùr air a dhèanamh le Roinn Sgrùdaidh Gnìomhachais Sgoil Gnìomhachais Leeds CU Boulder air nochdadh gun tug an t-oilthigh buaidh eaconamach mòr air feadh stàite Colorado, gu h-iomlan $ 4.3 billean anns a’ bhliadhna fiosgail 2022–23. Tha seo a’ comharrachadh àrdachadh bho $3.3 billean air a’ bhliadhna roimhe.

Rinn an sgrùdadh mion-sgrùdadh air grunn nithean a chuir ri buaidh eaconamach CU Boulder. Bha an t-oilthigh a’ fastadh 19,189 dàmh, luchd-obrach agus oileanaich gu h-iomlan, le caiteachas tuarastail is sochairean de $1.1 billean. Chruthaich an cosnadh seo buaidh eaconamach dhìreach de $1.8 billean, a’ gabhail a-steach chan e a-mhàin na tuarastalan ach cuideachd caiteachas an oilthigh air bathar is seirbheisean bho luchd-reic ionadail.

A bharrachd air an sin, chuidich buaidh neo-dhìreach agus brosnaichte CU Boulder, a thàinig bho rannsachadh agus gluasad teicneòlais, fàs chompanaidhean agus cruthachadh obraichean, a’ leantainn gu buaidh iomlan de $ 2.5 billean. Chuir factaran leithid atmhorachd, cosgaisean obrach nas àirde, agus càileachd dàta nas fheàrr le cosgaisean nas mionaidiche air an sònrachadh do Colorado ris a’ bhuaidh eaconamach a bharrachd. Tha inbhe CU Boulder mar an neach a chuir ris an eaconamaidh as motha gu sgìre staitistigeil metropolitan Boulder cuideachd a’ nochdadh cho cudromach sa tha e don eaconamaidh ionadail.

A bharrachd air an sin, lorg an sgrùdadh gu robh caiteachas rannsachaidh CU Boulder gu $ 643 millean, a’ leantainn gu tabhartas eaconamach de $ 1.2 billean. Ràinig caiteachas neo-ionadail oileanach is luchd-tadhail an oilthigh anns an stàit $777 millean, a’ gabhail a-steach cosgaisean airson màl, grosairean, còmhdhail, cùram cloinne, cur-seachad agus cùram slàinte.

Bhathas a’ meas gun robh caiteachas dìreach CU Boulder rè na bliadhna fiosgail aig $700 millean, a’ gabhail a-steach cosgaisean buidseit airson pròiseactan togail. Gu sònraichte, bha pròiseactan ùrachaidh Hellems Arts and Sciences agus Mary Rippon Outdoor Theatre am measg nam pròiseactan as motha aig CU Boulder.

Nuair a thathar a’ beachdachadh air buaidh eaconamach iomlan a h-uile àrainn agus ospadal ceangailte ann an siostam Oilthigh Colorado, ràinig a’ bhuaidh iomlan air feadh na stàite $17.2 billean drùidhteach anns a’ bhliadhna fiosgail 2022–23, a’ toirt taic do 98,175 obraichean gu h-iomlan sa mhòr-chuid ann am Boulder, Denver. , agus sgìrean metropolitan Colorado Springs.

Tha e cudromach cuimhneachadh nach robh an sgrùdadh a’ toirt a-steach buaidh alumni, cluaineas, lùth-chleasachd, no gluasad teicneòlais. Ach, tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh na tha CU Boulder a’ cur gu mòr ri eaconamaidh na stàite agus càileachd beatha iomlan.

