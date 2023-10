Buaidh bhoiteagan-talmhainn air sìdeadh na talmhainn

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stanford air sgrùdadh a dhèanamh air àite boiteagan ann am pròiseasan sìdeadh talmhainn. Tha boiteagan-talmhainn ainmeil airson an comas stuth organach agus gràinean grùid a bhriseadh sìos, gan dèanamh luachmhor airson gàirnealaireachd agus todhar. A rèir Adrian Wackett, oileanach dotaireil saidheans talmhainn aig Stanford, bidh boiteagan ag ithe gràinean talmhainn agus a’ cumail an fheadhainn as motha anns na giallan aca, a’ cuideachadh le bhith a’ briseadh sìos ùir agus a’ leigeil ma sgaoil beathachadh.

Ach, ged a dh’ fhaodadh boiteagan a bhith buannachdail ann an àrainneachdan fo smachd, faodaidh iad a bhith nan cunnart nuair a thèid an toirt a-steach do eag-shiostaman nàdarra. Faodaidh na gnìomhan aca buaidh a thoirt air pròiseasan talmhainn, leithid gleidheadh ​​​​stuth organach agus beathachadh, a bharrachd air in-shìoladh uisge agus ath-bheachdan ceimigeach. A bharrachd air an sin, bidh boiteagan a’ cur ri rothaireachd gualain dà-ogsaid le bhith a’ briseadh sìos stuth organach agus a’ leigeil carbon dà-ogsaid a-steach don àile.

Rinn an sgioba rannsachaidh an sgrùdadh aca ann an Coille Nàiseanta El Yunque ann am Puerto Rico, a’ sgrùdadh nan atharrachaidhean ann am meud grùid taobh a-staigh colbh na h-ùir far an robh boiteagan an làthair. Fhuair iad a-mach gun robh meudan mìrean meadhanach nas lugha ann an ceàrnaidhean le cladhadh cnuimhean-talmhainn, a’ nochdadh buaidh mhòr air inneach na h-ùire. Gu dearbh, bha gràinean èiteag anns an raon bith-chnuimhean faisg air 50% nas lugha na an fheadhainn às aonais gnìomhachd cnuimhean.

Is e an sgrùdadh seo a’ chiad fhear a rinn sgrùdadh air briseadh sìos silica air adhbhrachadh le cnuimhean ann an ùirean situ. Bha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil boiteagan a’ cur timcheall air 2% den aimsir iomlan ann an ùirean El Yunque. Ach, thathas den bheachd gur e tuairmse glèidhteach a tha seo, leis gum faodadh boiteagan a bhith nan inneal sìde nas motha na bhathas a’ creidsinn an toiseach.

Faodaidh sgaoileadh bhoiteagan-talmhainn gu sgìrean ùra leantainn gu ìrean sìde nas àirde. Chaidh boiteagan fhaicinn a’ dol a-steach do choilltean domhan-leud a tuath a bha gu h-eachdraidheil gun bhoiteagan. Rinn an sgioba sgrùdadh air pròifilean talmhainn ann an Alasga, Minnesota, an Fhionnlainn agus an t-Suain, a’ cumail sùil air gluasadan ann am meud nam mìrean meadhanach ann an sgìrean far an tug boiteagan-talmhainn ionnsaigh o chionn ghoirid.

Ged a dh’ fhaodadh boiteagan-talmhainn fa-leth atharrachaidhean beaga adhbhrachadh, tha buaidh thionalach gnìomhachd cnuimhean-talmhainn air aimsir na talmhainn susbainteach. Tha tuigse air buaidh bhoiteagan-talmhainn air daineamaigs aimsir na talmhainn deatamach ann a bhith a’ ro-innse agus a’ riaghladh phròiseasan talmhainn ann an diofar eag-shiostaman.

