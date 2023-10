An eileamaid dhìomhaireachd a chaidh a lorg ann an seann labha a 'cur dragh air teòiridh mu phrìomh aodion na Talmhainn

Tha luchd-saidheans air lorg inntinneach a dhèanamh às deidh dhaibh lorg fhaighinn air eileamaid dhìomhair ann an seann làbha, a’ leantainn gu teòiridhean gu bheil cridhe na Talmhainn ag aoidion. Tha sgrùdadh air sruthan làbha 62-millean bliadhna a dh'aois air Eilean Baffin ann an eileanan Artaigeach Chanada air ìrean neo-àbhaisteach àrd de helium-3 a nochdadh, isotope tearc a tha co-cheangailte ri obrachadh a-staigh ar planaid. Tha na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, air deasbad làidir a bhrosnachadh am measg luchd-rannsachaidh agus eòlaichean.

Chruinnich an sgioba rannsachaidh, air a dhèanamh suas de cheimigearan bho Institiud Cuan-mara Woods Hole agus Institiud Teicneòlais California, leughaidhean bho sheann sruthan làbha Eilean Baffin. Fhuair iad a-mach gun robh na co-mheasan as àirde de helium-3, helium-4, agus isotope eile a chaidh a lorg a-riamh ann an creagan bholcànach talmhainn. Tha seo air mòran aire a tharraing, leis gu bheil e cudromach a bhith a’ lorg ìrean cho àrd de helium-3 aig làrach neo-reul-eòlais.

Tha Helium-3 gu math tearc air sgàth a nàdar. Cho luath ‘s a ruigeas e an uachdar, teichidh e a-steach don àile agus sgapaidh e a-steach don fhànais. Mar sin, ma lorgar helium-3 air an uachdar, tha coltas ann gun tàinig e bho chridhe na Talmhainn. Dh’ fhaodadh an lorg seo eisimpleirean fiosaigeach de phrìomh stuth a thoirt seachad, a’ toirt dùbhlan don tuigse a bh’ ann roimhe gun deach cridhe na Talmhainn a sheulachadh.

Tha buaidh an lorg seo fìor mhòr. Dh’ fhaodadh luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air bun-stuth ann an dòighean a bha do-dhèanta roimhe seo mas urrainnear a dhearbhadh gu bheil an stuth gu dearbh ag aoidion bhon chridhe. Faodaidh làthaireachd helium-3 primordial dìomhaireachdan a chumail mu chruthachadh ar planaid nach fhaighear a-steach tro dhòighean eile. Tha am foillseachadh seo a’ nochdadh gu bheil an Talamh domhainn nas beothaile na chaidh a thoirt gu buil roimhe seo, a’ cur às do bheachdan gnàthach mu aonaranachd geo-cheimiceach eadar prìomh shreathan agus sreathan eile den phlanaid againn.

Tha Forrest Horton, geo-cheimigear aig an Woods Hole Oceanographic Institution, ag ràdh gu bheil an lorg “dòchasach” agus a’ daingneachadh gu bheil tòrr a bharrachd obrach ri dhèanamh. Tha an sgrùdadh air barrachd cheistean a thogail na tha e air freagairt, a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh air cridhe na Talmhainn. Chaidh tuilleadh fianais mu aodion bunaiteach a thoirt seachad ann an aithisg an luchd-saidheans a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature.

Gu h-iomlan, tha an lorg ùr-nodha seo a’ toirt dùbhlan don eòlas a th’ ann mu chridhe na Talmhainn agus a’ toirt cothrom do luchd-saidheans an stuth bunaiteach a sgrùdadh ann an dòighean nach fhacas a-riamh. Dh’ fhaodadh buaidh an rannsachaidh seo ar tuigse mu chruthachadh agus daineamaigs ar planaid atharrachadh.

