An Draconid Meteor Shower: Na dh’ fheumas tu a bhith eòlach

Thathas an dùil gun tig am fras bliadhnail meteor Draconid gu àirde an deireadh-sheachdain seo, a’ toirt deagh chothrom dha luchd-coimhead speur sealladh nèamhaidh fhaicinn. A’ ruith eadar 6 Dàmhair agus 10 Dàmhair, tha dùil gun tachair an ìre as àirde den fhras meteor Draconid Didòmhnaich no Diluain. Am-bliadhna, bidh a’ ghealach nas lugha na 20% air a shoilleireachadh, a’ gealltainn speuran dorcha a tha air leth freagarrach airson a bhith a’ faicinn meteor.

Gus am fras fhaicinn, tòisich le bhith a’ lorg an reul-bhad Draco, far a bheil coltas ann gun tàinig na Draconids. Ann an Ameireaga a Tuath, lorgar an reul-bhad Draco àrd chun iar-thuath às deidh dol fodha na grèine. Ma tha Ursa Major, ris an canar cuideachd an Big Dipper, ri fhaicinn, bidh Draco mu 30 ceum os a chionn. Air neo, faodaidh tu app stargazing a chleachdadh gus an reul-bhad a lorg. Lorg àite air falbh bho thruailleadh solais, cuir cathair chofhurtail air dòigh, agus leig le do shùilean atharrachadh. Le beagan fortan, is dòcha gum faigh thu sealladh air na “rionnagan a tha a’ tuiteam. ”

Tha na Draconids air an cruthachadh le sprùilleach bho Comet 21P/Giacobini-Zinner. Mar a bhios an comet a 'siubhal tro shiostam na grèine, bidh e a' fàgail pìosan creige is deigh air chùl. Nuair a bhios an Talamh a’ dol tron ​​sprùilleach seo, bidh e a’ losgadh suas nar n-àile, agus mar thoradh air an sin bidh an t-solas air an can sinn meteors.

Is e comet an ìre mhath beag a th’ ann an Comet 21P/Giacobini-Zinner, a’ tomhas timcheall air 1.24 mìle (2 cilemeatair) tarsainn. Bidh e a' cuairteachadh na grèine aon uair gach 6.6 bliadhna agus chaidh a lorg leis an eòlaiche Frangach Michel Giacobini ann an 1900. Tha am fras meteor Draconid co-cheangailte ris a' chomad seo air taisbeanaidhean iongantach a chuir air adhart san àm a dh'fhalbh, gu h-àraid ann an 1933 agus 1946. Ged nach robh e cho gnìomhach anns na bliadhnachan mu dheireadh, 2011 b’ e bliadhna mhath a bh’ ann cuideachd airson am fras meteor seo fhaicinn.

Ma tha ùidh agad ann a bhith a’ coimhead air rionnagan taobh a-muigh fras an Draconid meteor, smaoinich air na teileasgopan agus na prosbaig as fheàrr a tha eòlaichean a’ moladh a chleachdadh. A bharrachd air an sin, ma tha thu airson dealbhan a ghlacadh den fhras meteor no speur na h-oidhche, bheir an stiùireadh againn air speuradaireachd molaidhean feumail dhut gus do chuideachadh gus tòiseachadh.

