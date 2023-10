Buaidh Atmosphere na Talmhainn air Lorg Beatha anns a 'Chruinne-cè

Ann an raon astrobiology, bidh luchd-saidheans gu tric a’ coimhead ris an Talamh mar theamplaid airson tuigse fhaighinn air comasachd beatha anns a’ chruinne-cè. Tha analogues talmhainn, planaidean a tha coltach ris an fheadhainn againn fhèin a thaobh comas-còmhnaidh agus cothlamadh àile, gu sònraichte inntinneach. Ach, tha àile na Talmhainn air a thighinn air adhart gu mòr thar ùine, ga fhàgail riatanach an àm a dh’ fhalbh a thuigsinn gus lorg nas fheàrr fhaighinn air comharran beatha air planaidean eile.

Bha pàirt chudromach aig an Eon Phanerozoic, a tha a 'dol thairis air na 500 millean bliadhna mu dheireadh, ann an leasachadh àile na Talmhainn agus nochdadh diofar ghnèithean. Chunnaic an ùine seo àrdachadh ann an susbaint ocsaidean agus leasachadh bheathaichean, lusan talmhainn, agus dineosairean. Ach, chan eil na dòighean a th’ ann an-dràsta a’ lorg shoidhnichean beatha air exoplanets a’ toirt cunntas air na h-atharrachaidhean ann an àile na Talmhainn thar ùine.

Gus am beàrn seo a dhùnadh, chruthaich sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Cornell atharrais air àile na Talmhainn aig àm a’ Phanerozoic Eon. Air a stiùireadh le Rebecca Payne agus Lisa Kaltenegger, bha an sgioba ag amas air inneal a sholarachadh airson dealbhadh agus mìneachadh bheachdan air àileachdan exoplanet. Le bhith a’ tuigsinn co-dhèanamh àile na Talmhainn tro dhiofar amannan, is urrainn do speuradairean targaidean gealltanach aithneachadh airson lorg beatha.

Tha sgrùdadh exoplanets an-dràsta a’ gluasad bho lorg gu caractar, le taic bho teileasgopan adhartach a tha comasach air speactra fhaighinn gu dìreach bho àileachdan exoplanet. Tro dhòighean leithid ìomhaighean dìreach agus mion-sgrùdadh speactra tar-chuir, faodaidh speuradairean dàta deatamach a chruinneachadh mu cho-dhèanamh àileachdan exoplanet. Thathas an dùil gun toir an teileasgop fànais James Webb a tha ri thighinn fiosrachadh eadhon nas mionaidiche.

Ged a chaidh grunn exoplanets a lorg agus a chomharrachadh, tha gainnead de choimeasgaidhean Talmhainn aig diofar ìrean de mean-fhàs an àile. Tha an Eon Phanerozoic, gu sònraichte, inntinneach mar thoradh air na leasachaidhean mòra a rinn e ann am beatha na talmhainn. Le bhith a’ dèanamh atharrais air an speactram tar-chuir a thig bho àile planaid, faodaidh luchd-rannsachaidh co-dhùnadh a dhèanamh air a cho-dhèanamh agus làthaireachd shoidhnichean beatha.

Faodaidh tuigse air mean-fhàs àile na Talmhainn seallaidhean luachmhor a thoirt seachad gus lorg beatha air exoplanets a stiùireadh. Le bhith a’ comharrachadh analogs na Talmhainn aig diofar ìrean de leasachadh àile, faodaidh luchd-saidheans targaidean a dh’ fhaodadh a bhith ann a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh na talmhainn.

