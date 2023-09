Toill dubha air an lorg aig àm briseadh chlàran faisg air an Talamh

Tha lorg o chionn ghoirid air nochdadh gu bheil tuill dhubh ann aig astar gu math faisg air an Talamh. Tha fios a-nis gu bheil dhà no trì tuill dhubh ann an Hyades Star Cluster, a tha suidhichte 153 bliadhna aotrom air falbh. Eu-coltach ri lorgan roimhe, tha na tuill dhubha sin ann am buidheann a tha follaiseach don t-sùil rùisgte bho speuran meadhanach dorcha.

Bidh an Hyades Star Cluster gu tric fo sgàil a nàbaidh as ainmeil, na Pleiades. Ach, is e na Hyades am buidheann rionnag as fhaisge air an Talamh. Tha seallaidhean roimhe mu thuill dhubh air a bhith fada nas fhaide air falbh, leis an neach a tha a’ clàradh an-dràsta mar Gaia BH1, suidhichte 1,600 solas-bliadhna air falbh.

Chaidh tuill dhubh a lorg ann am buidheann Hyades a dhèanamh comasach le tomhas mionaideach air àiteachan agus gluasadan rionnagan a’ chnuasachd. Chaidh modalan coimpiutair a chleachdadh gus ath-aithris a dhèanamh air cuairteachadh rionnagan timcheall meadhan a’ bhraisle, agus chaidh na maidsean as fheàrr a lorg nuair a chaidh dhà no trì tuill dhubh a thoirt a-steach.

Tha buaidh chudromach aig an amharc seo air a bhith a’ tuigsinn mean-fhàs cruinneachaidhean rionnagan agus na tha iad a’ cur ri stòran tonn grabhataidh. Tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mar a tha làthaireachd tuill dhubh a’ toirt buaidh air daineamaigs cruinneachaidhean rionnagan.

Tha a’ mhòr-chuid de rannsachaidhean airson tuill dhubh air fòcas a chuir air cruinneachaidhean cruinne ann an Halo na Slighe Milky, ach tha an lorg seo a’ nochdadh gu bheil cruinneachaidhean fosgailte mar na Hyades, a tha nas fhaisge air an Talamh, a’ tabhann chothroman inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh.

Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo fhoillseachadh ann am Fios Mìosail a’ Chomainn Reul-eòlais Rìoghail.

stòran:

- Brathan Mìosail bhon Chomann Reul-eòlais Rìoghail