Am faod luchainn òran ùr ionnsachadh?

Airson bliadhnaichean, bha luchd-rannsachaidh a 'creidsinn gu robh òrain luchag instinctual agus stèidhichte. Ach, ann an 2012, rinn sgioba de neurobiologists aig Oilthigh Dhiùc deuchainn gus am beachd seo a dhearbhadh. Chuir an luchd-rannsachaidh bodhar bodhar air còig luchagan agus rinn iad coimeas eadar na h-òrain aca agus òrain luchagan èisteachd. Fhuair iad a-mach gun do dh’ fhàs na h-òrain aig luchainn bodhar air an lughdachadh agus gun aithneachadh, a’ nochdadh gu bheil an comas a bhith gan cluinntinn fhèin agus feadhainn eile deatamach ann an òran na luchaige.

Thug an deuchainn seo fios mu thùsan cànain, a bha air a bhith air a mheas o chionn fhada mar “an duilgheadas as cruaidhe ann an saidheans.” Ged a bhathar a’ cumail sùil air ionnsachadh gutha ann an gnèithean leithid eòin-seinn agus mucan-mara, bha luchd-saidheans den bheachd nach robh na comasan sin ceangailte ri cànan daonna. Nuair a chaidh ionnsachadh gutha a lorg ann an luchagan bha e a’ moladh gum faodadh comas cànain a bhith deatamach air leantainneachd.

Tha co-dhùnaidhean eile air an loidhne eadar conaltradh daonna is beathach a dhèanamh nas doilleir. Chaidh sgrùdadh a dhèanamh air turtaran a bhios a’ dèanamh agus a’ freagairt fhuaimean, larbha corail a chluinneas sgeirean fallain, agus lusan a lorgas fuaimean. Tha na lorgan sin a’ moladh gum faighear rùn agus brìgh ann am fuaimean neo-dhaonna, a’ comharrachadh mar a nochd structaran stèidhichte air riaghailtean ann an cànan.

Fad linntean, tha cànan air a bhith air fhaicinn mar fheart sònraichte de dhaoine, gar fàgail air leth bho ghnèithean eile. Tha an creideas seo air ar n-uachdranas a thoirt seachad air beathaichean agus air mean-fhàs cànain a dhèanamh na dhìomhaireachd. Ach, tha eòlaichean ann an cànanachas, bith-eòlas, agus saidheans inntinneil a-nis fo amharas gum faodadh cànan a bhith air co-phàirtean a roinn thairis air gnèithean, a’ tilgeil solas air beatha bheathaichean a-staigh agus ar n-eachdraidh mean-fhàs fhèin.

Stòr: The New York Times

Mìneachaidhean:

- Ionnsachadh guth: Comas fuaimean ionnsachadh agus a thoirt gu buil tro aithris agus cleachdadh.

- Sonogram: riochdachadh lèirsinneach de fhuaim, a’ sealltainn tricead agus dian diofar phàirtean.

- Neurobiologist: Neach-saidheans a bhios a’ sgrùdadh an t-siostam nearbhach agus an dàimh a th’ aige ri giùlan.

- Beathaichean-mara: mamalan mara, a’ toirt a-steach leumadairean agus mucan-mara.

- Pinnipeds: mamalan mara, a’ toirt a-steach ròin agus leòmhainn mara.

- Forebrains: Pàirt aghaidh an eanchainn, le uallach airson gnìomhan inntinneil nas àirde.

- Drochaid fon uisge: Ceangal talmhainn eadar dà fhearann ​​​​a tha fon uisge mar thoradh air àrdachadh ann an ìre na mara.