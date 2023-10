Rannsachadh Ùr a’ sealltainn gun deach mucan-mara a chuir às a’ mhòr-chuid de mhucan-mara taobh an ear a’ Chuain Shèimh san 20mh linn

A rèir sgrùdadh ùr a rinn bith-eòlaichean UCLA, chaidh 99% de shluagh briodachaidh mucan-mara taobh an Ear a Tuath a’ Chuain Shèimh a mhilleadh le mucan-mara san 20mh linn. Tha an àireamh seo gu math nas àirde na tuairmsean roimhe, a’ soilleireachadh cho dona sa tha buaidh gnìomhachd daonna air an àrainneachd. Ged a bha rannsachadh roimhe seo an urra ri clàran mucan-mara no DNA mitochondrial, chleachd an sgrùdadh seo an genoma gu lèir gus tuigse fharsaing a thoirt seachad air meud gnàthach agus iomadachd ginteil nam mucan-mara a bha air fhàgail.

Dh'adhbhraich mucan-mara gnìomhachais san 20mh linn faisg air a dhol à bith àireamh nam mucan-mara, gu h-àraidh anns a' Chuan Shèimh an Ear a Tuath. Tha seo eadar-dhealaichte bhon 19mh linn, nuair a chaidh a’ mhòr-chuid de ghnèithean muc-mhara a sgrios le mucan-mara ach chaidh aig gnèithean nas motha leithid mucan-mara gorma is deiridh air mairsinn gu ìre mhath gun mhilleadh.

Bha an rannsachadh a rinn bith-eòlaichean UCLA dùbhlanach, oir bha e duilich sampallan DNA fhaighinn bho mhucan-mara beò. Ach, bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air 50 mucan-mara, a’ toirt a-steach mucan-mara fin à Camas Chalifornia, nach robh air an cuimseachadh le mucan-mara ach a bhuineadh do bhuidheann bheag, iomallach.

Sheall co-dhùnaidhean an sgrùdaidh gun do dhealaich mucan-mara Camas Chalifornia o chionn timcheall air 16,000 bliadhna, a’ cumail sluagh de mu 114 neach-briodachaidh inbheach. An coimeas ri sin, bha àireamh-sluaigh Taobh an Ear a’ Chuain Shèimh mòr agus eadar-cheangailte gus an do dh’ adhbhraich mucan-mara san 20mh linn lùghdachadh mòr anns na h-àireamhan bho 24,000 neach gu dìreach 305 taobh a-staigh rèis de 26 gu 52 bliadhna.

A dh’aindeoin a’ chrìonaidh sgriosail, tha an iomadachd ginteil am measg nam mucan-mara a tha air fhàgail anns a’ Chuan Shèimh an Ear a Tuath fhathast gu leòr airson faighinn seachad air ma thèid ceumannan glèidhteachais iomchaidh a chur an gnìomh. Ach, tha a bhith a’ cumail suas dìonan gnàthach agus a’ dèiligeadh ri bagairtean bhon taobh a-muigh leithid atharrachadh clìomaid agus stailcean shoithichean deatamach airson ath-bheothachadh leantainneach nan àireamhan muc-mhara sin.

Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh mar dhealas don Àrd-ollamh UCLA Robert Wayne nach maireann a’ riochdachadh ceum deatamach air adhart ann a bhith a’ tuigsinn nan dùbhlain a tha mu choinneamh mhucan-mara. Mar a thig piseach air modalan àireamhachd, bidh e riatanach a bhith a’ toirt a-steach factaran mar atharrachadh clìomaid ann a bhith a’ measadh cunnart a dhol à bith agus a’ leasachadh ro-innleachdan glèidhteachais èifeachdach.

Geàrr-chunntas:

Tha sgrùdadh ùr a’ nochdadh gun do dh’ adhbhraich mucan-mara san 20mh linn gu faisg air a dhol à bith de 99% de shluagh briodachaidh muc-mhara Ear a Tuath a’ Chuain Shèimh. Chleachd an rannsachadh, a rinn bith-eòlaichean UCLA, an genoma gu lèir gus tuigse fharsaing a thoirt seachad air meud gnàthach agus iomadachd ginteil nam mucan-mara a bha air fhàgail. Fhad ‘s as urrainn dha sluagh muc-mhara taobh an Ear a’ Chuain Shèimh faighinn air ais le ceumannan glèidhteachais, tha cumail suas dìonan agus dèiligeadh ri bagairtean bhon taobh a-muigh deatamach airson a bhith beò. Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh a’ bhuaidh sgriosail a tha aig gnìomhachd daonna air an àrainneachd agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e modalan coimpiutaireachd a leasachadh gus cunnartan à bith a mheasadh agus ro-innleachdan glèidhteachais a stiùireadh.

Mìneachaidhean:

- Iomadachd ginteil: Am measgachadh de ghinean taobh a-staigh gnè no sluagh sònraichte.

- DNA mitochondrial: stuth ginteil a tha suidhichte ann am mitochondria cheallan, air a shealbhachadh a-mhàin bhon mhàthair, agus air a chleachdadh gu cumanta ann an sgrùdaidhean ginteil.

- Mucan-mara: Cleachdadh a bhith a’ sealg agus a’ marbhadh mhucan-mara airson am feòil, ola no toraidhean eile.

- Mucan-mara gnìomhachais: Sealg mucan-mara air sgèile mhòr airson adhbharan malairteach.

- Genome: An seata iomlan de stuth ginteil ann am fàs-bheairt.

stòran:

- Sgrùdadh air fhoillseachadh ann an Nature Communications

- Rannsachadh air a dhèanamh le bith-eòlaichean UCLA