An “Fearcall Teine”: Eclipse Bliadhnail iongantach ri sguabadh thairis air Ameireagaidh

Air Disathairne 14 Dàmhair, gheibh luchd-amhairc speuran Ameireagaidh taisbeanadh sgoinneil fhad ‘s a bhios eclipse annular a’ gràsadh na speuran. Tòisichidh an eclipse aig 09:13 PDT ann an Oregon agus nì e a shlighe thairis air grunn stàitean anns na Stàitean Aonaichte, nam measg Nevada, Utah, New Mexico agus Texas. Bidh e cuideachd ri fhaicinn ann an cuid de roinnean de California, Idaho, Colorado, agus Arizona mus tèid e a-steach gu Camas Mheagsago. Leanaidh an eclipse an uairsin tro Mheagsago, Meadhan Ameireagaidh agus Ameireagadh a Deas, a’ crìochnachadh aig dol fodha na grèine thairis air a’ Chuan Siar.

Bidh eclipse annular a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach nas fhaide bhon Talamh agus dìreach gu ìre a’ falach na grèine, a’ cruthachadh fàinne teine ​​​​iongantach timcheall air diosc dorcha na gealaich. Bidh an eclipse a’ leudachadh ann an ìrean, a’ tòiseachadh le pàirt de ghrian eclipse mar a thòisicheas a’ ghealach a’ dol seachad air beulaibh na grèine. Mar a bhios a’ ghealach a’ còmhdach na grèine gu h-iomlan, bidh an ìre annularity a’ tòiseachadh, a’ taisbeanadh a’ bhuaidh suaicheanta “ring of fire”. Rè na h-ìre seo, chithear iongantas ris an canar “Baily's Beads”, a tha nan boinneagan solais a bhios a’ cruthachadh arc timcheall na gealaich air sgàth oir neo-chòmhnard diosc na gealaich.

Bidh an eclipse as àirde a’ tachairt nuair a bhios a’ ghealach a’ còmhdach meadhan diosc na grèine gu tur, a’ leantainn gu cearcall teine ​​​​deàrrsach. Faodaidh an àireamhachd mairsinn eadar 4 agus 5 mionaidean, a rèir an àite. Às deidh seo, gluaisidh a ’ghealach air falbh bhon ghrèin, a’ comharrachadh deireadh an annularity agus a ’tòiseachadh air an dàrna ìre pàirt eclipse. Tron tachartas, tha e deatamach a’ ghrian fhaicinn gu sàbhailte le bhith a’ cleachdadh speuclairean eclipse sònraichte no a’ cur an ìomhaigh air duilleag cairt.

Tha an eclipse bliadhnail seo de 2023 na ro-ruithear air tachartas celestial eile a chaidh a chuir air dòigh gus na h-Ameireaga a ghlacadh: eclipse grèine iomlan air 8 Giblean, 2024. Mar sin comharraich na mìosachain agad agus dèan deiseil airson bòidhchead iongantach nan taisbeanaidhean celestial sin fhaicinn.

Mìneachaidhean:

- Eclipse annular: Eclipse anns a bheil a’ ghealach nas fhaide bhon Talamh agus dìreach gu ìre a ’falach na grèine, a’ cruthachadh cearcall de bhuaidh teine.

- Grìogagan Baily: Brògan solais a bhios a’ cruthachadh arc timcheall na gealaich aig àm eclipse annular, air adhbhrachadh le oir neo-chòmhnard diosc na gealaich.

- Pàirt grèine eclipse: Nuair nach eil a’ ghealach, an Talamh agus a’ ghrian air an co-thaobhadh gu foirfe, a’ ciallachadh nach bi a’ ghealach a’ còmhdach ach pàirt de diosc na grèine.

- Solar eclipse iomlan: Nuair a bhios a ’ghealach gu tur a’ dùnadh aghaidh na grèine.

stòran:

- NASA

- Space.com