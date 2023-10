Bha pàirt chudromach aig Afraganaich Tràillean ann an Gnìomhachas Crodh Tràth ann an Ameireagaidh

Tha sgrùdadh ùr a tha a' dèanamh anailis air DNA cnàmhan agus fiaclan chruidh a' nochdadh gun robh cuid de na ciad bhalaich ann an Ameireaga air an cur an grèim mar Afraganaich. Thug na h-Afraganaich sin leotha cleachdaidhean buachailleachd luachmhor a bha deatamach do shoirbheachas raointean cruidh san sgìre.

Mus do ràinig Crìsdean Columbus Ameireaga ann an 1492, cha robh crodh ann. Thug Columbus crodh leis nuair a stèidhich e coloinidh Spàinnteach ann an Hispaniola, an t-eilean Caribbean anns a bheil Haiti agus a’ Phoblachd Dhoiminiceach. Bha Eòrpaich den bheachd gun tàinig na treudan cruidh tùsail ann an Ameireagaidh bho stoc Eòrpach a chaidh a thoirt bho na h-Eileanan Canary a bha air an cumail san Spàinn far oirthir Afraga. Chaidh clann a’ chruidh sin an uairsin a chuir gu dùthchannan leithid Mexico, Panama, agus Coloimbia.

Ach, tha rannsachadh DNA ùr a’ toirt dùbhlan don tuigse thraidiseanta seo. Rinn an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Aithisgean Saidheansail, mion-sgrùdadh air DNA 21 crodh bho chòig làraich arc-eòlais a’ dol air ais chun 16mh chun 18mh linn. Fhad ‘s a bha seachd sampallan crodh tràth a’ ceangal an tùsan gu sònraichte ris an Roinn Eòrpa, sheall aon eisimpleir bho làrach ann am Mexico sliochd tearc a tha dualtach à Afraga. Tha seo a’ nochdadh gun deach cuid den chrodh as tràithe ann an Ameireagaidh a thoirt a-steach dìreach à Afraga tro mhalairt nan tràillean.

Mar a dh’ fhàs tuathanachas chruidh ann an Ameireagaidh, tha luchd-eachdraidh den bheachd gun robh luchd-malairt thràillean ag amas gu sònraichte air Afraganaich an Iar bho choimhearsnachdan buachailleachd agus gun tug iad leotha iad leis a’ chrodh aca. Bha pàirt chudromach aig an luchd-gleidhidh sgileil Afraganach seo ann an soirbheachas gnìomhachas tuathanachas cruidh. Is dòcha gu bheil iad air cleachdaidhean a chruthachadh leithid crodh lassoing bho dìollaidean sònraichte, a’ cur ri leudachadh a’ ghnìomhachais anns a’ Charibbean, Meagsago, agus ceann a deas nan Stàitean Aonaichte.

Tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha Afraganaich agus an crodh ann an lìonraidhean malairt na Spàinne. Às aonais an eòlais agus an eòlais a th' aig buachaillean Afraganach glaiste, is dòcha nach do shoirbhich le gnìomhachas croitearachd crodh na Spàinne mar a rinn e. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar crodh a chaidh a thoirt a-steach do dhiofar raointean de choloinidheachd thràth na Spàinne, leithid Florida, Georgia, agus Carolina a Tuath.

