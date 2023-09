Cothrom Seallaidh Solar Eclipse Bliadhnail inntinneach ann am Pàircean Stàite Texas

Tha Texas State Parks ag ullachadh gus prìomh chothroman seallaidh a thabhann airson eclipse grèine annular a bhios ri fhaicinn air feadh speuran Texas air 14 Dàmhair. Air sgàth cho mòr sa tha an tachartas ris a bheil dùil, bidh inntrigeadh do phàircean stàite air an latha sin air a chuingealachadh dhaibhsan aig a bheil pasan latha no ceadan campachaidh ro-cheannach. Tha e cudromach cuimhneachadh nach eil cead pàirce stàite a’ gealltainn faighinn a-steach, agus mar sin thathas a’ moladh làrach campachaidh no pas latha a ghlèidheadh ​​​​cho luath ‘s a ghabhas gus d’ àite a dhèanamh tèarainte.

Thèid an eclipse cuairteach seachad air Texas bho Midland/Odessa gu Corpus Christi, le seachd-deug Pàircean Stàite Texas suidhichte air an t-slighe. Bidh eclipse a’ tachairt nuair a tha a’ ghrian, a’ ghealach, agus an talamh a’ co-thaobhadh san fhànais. Ann an eclipse annular, tha a 'ghealach a' nochdadh beagan nas lugha na a 'ghrian, a' cruthachadh mealladh fàinne teine ​​​​anns na speuran. Tòisichidh a 'ghealach a' dùnadh na grèine timcheall air 10: 20m air 14 Dàmhair, agus bidh an fhàinne teine ​​​​ri fhaicinn timcheall air 11: 40m ri taobh crìoch Texas-New Mexico.

Bidh an eclipse an uairsin a’ siubhal ear-dheas air feadh na stàite, le fad iomlanachd ag atharrachadh a rèir an àite seallaidh. Mar as fhaisge a tha thu air slighe an eclipse, is ann as fhaide a gheibh thu tlachd às an fhàinne teine. Thathas a’ comhairleachadh a bhith an dùil ruighinn tràth agus fuireach fadalach aig na pàircean, leis gum faodadh dàil trafaic a bhith ann mar thoradh air luchd-tadhail bho air feadh na stàite agus na dùthcha. Dèan cinnteach gun toir thu biadh, uisge agus connadh gu leòr leat gun fhios nach bi dàil sam bith ann.

Nuair a bhios tu a 'frithealadh an t-seallaidh eclipse aig Pàirc Stàite Texas, tha e cudromach pàirceadh ann an àiteachan ainmichte a-mhàin agus fuireach far rathaidean airson sàbhailteachd. Bidh luchd-obrach na pàirce a’ stiùireadh luchd-tadhail air càite am pàirceadh far a’ chabhsair ma bhios sin riatanach. A bharrachd air an sin, tha na pàircean a’ tabhann phrògraman fo stiùir maoir ro no às deidh an eclipse, agus mar sin thathas a’ moladh a bhith an làthair aig na prògraman fiosrachail is foghlaim sin.

Na caill a-mach air a’ chothrom shònraichte is inntinneach seo a bhith a’ faicinn an eclipse grèine annular ann am Pàircean Stàite Texas. Dèan do ghlèidheadh ​​​​agus ullachadh tràth gus dèanamh cinnteach gum bi eòlas cuimhneachail agad.

