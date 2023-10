Na deichean mhìltean de shiorcan is ghathan ann an cunnart air an glacadh le iasgach air sgèile bheag ann am Poblachd a’ Chongo

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Conservation Science and Practice a’ nochdadh gu bheil deichean de mhìltean de chearbanan agus ghathan ann an cunnart air an glacadh le iasgach air sgèile bheag far Poblachd a’ Chongo gach bliadhna. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air iasg a chaidh a thoirt air tìr aig Songolo, a tha na dhachaigh do chòrr air 60% de dh’ iasgairean “artisanal” na dùthcha, a bhios a’ cleachdadh bhàtaichean beaga, einnseanan beaga, loidhnichean air an tarraing le làimh, agus lìn.

Thairis air trì bliadhna, chlàr an luchd-rannsachaidh còrr air 73,000 cearbain agus ghathan air tìr. B’ e daoine òga a bh’ anns a’ mhòr-chuid de na daoine sin, agus bha 98% nan gnèithean air an liostadh mar so-leònte, ann an cunnart no ann an cunnart mòr air Liosta Dearg an IUCN. A bharrachd air an sin, chomharraich an sgrùdadh dà ghnè a bhathas a’ smaoineachadh roimhe a bha neo-làthaireach san sgìre - an t-iasg Afraganach agus an siorc-aingeal rèidh.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha iasgach air sgèile bheag agus a’ bhuaidh a th’ aca air gach cuid beòshlaint iasgairean agus bith-iomadachd. Tha ceannas cearbain òga agus ghathan anns an glacadh na chunnart trì-fhillte, leis gu bheil e a’ toirt droch bhuaidh air iasgairean air sgàth meud nas lugha agus luach nas ìsle nan daoine sin. A bharrachd air an sin, tha glacadh òigridh gan casg bho bhith a’ ruighinn aois gintinn agus a’ cur ri crìonadh àireamhan siorc is ghathan. Mu dheireadh, tha an àireamh àrd de dh'òigridh a' moladh gum faodadh an sgìre a bhith na àite-àraich do chuid de ghnèithean, ga dhèanamh deatamach na h-àrainnean sin a dhìon bho obair iasgaich.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh ceumannan glèidhteachais a dhealbhadh a ghlèidheas àireamhan siorc is ghathan fhad ‘s a nì iad cinnteach à seasmhachd bith-beò iasgairean. Dh’fhaodadh na ceumannan sin a bhith a’ toirt a-steach a bhith a’ riaghladh cleachdaidhean iasgaich, a’ cuingealachadh iasgach airson gnèithean sònraichte aig amannan èiginneach, agus a’ toirt a-steach atharrachaidhean air uidheamachd iasgaich gus fo-ghlacadh de ghnèithean nach eileas ag amas a lughdachadh.

Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh an fheum air dòigh-obrach cho-obrachail a’ toirt a-steach iasgairean, luchd-rannsachaidh, agus buidhnean riaghaltais gus ro-innleachdan riaghlaidh èifeachdach a chruthachadh. Tha Poblachd a’ Chongo mu thràth air a’ chiad Sgìrean Dìon Mara aca a chuir an gnìomh, le taic bho luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Exeter agus Comann Glèidhteachais Fiath-bheathaichean. Tha na raointean dìon sin ag amas air àrainnean èiginneach a dhìon agus taic a thoirt do bhith a’ faighinn air ais àireamhan siorc is ghathan.

Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh aig Songolo a’ riochdachadh dìreach bloigh den ghlacadh iomlan bho iasgach air sgèile bheag san dùthaich. Le còrr air 30% den chabhlach artisanal stèidhichte ann an àiteachan a bharrachd air Songolo, tha e coltach gum bi an fhìor àireamh de chearbanan is ghathan a thèid an glacadh gu math nas àirde na chaidh fhaicinn san sgrùdadh. Tha seo a’ soilleireachadh an fheum èiginneach airson oidhirpean sgrùdaidh is glèidhteachais leantainneach gus na gnèithean sin agus na h-àrainnean aca a dhìon.

