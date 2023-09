A’ gabhail a-steach galaxies: lorgan ùra tro ghlacadh solais

A’ cleachdadh an Teileasgop Hubble Space, tha speuradairean bhon Ionad Cosmic Dawn air lorg ùr fhaighinn air galaxy nach fhaicear ach tron ​​t-solas a tha e a’ gabhail a-steach seach a bhith a’ sgaoileadh. Tha an galaxy seo, a tha suidhichte faisg air 11 billean bliadhna san àm a dh'fhalbh, na phàirt de bhuidheann thràth a dh'fhaodadh a bhith coltach ris a 'Bhuidheann Ionadail againn fhèin nas fhaide air adhart.

Mar as trice, lorgar galaxies tron ​​​​t-solas a bhios iad a’ sgaoileadh no a’ nochdadh. Ach, ma tha galaxy air a shuidheachadh ri taobh an t-seallaidh gu stòr solais nas fhaide air falbh, gabhaidh e a-steach cuid de sholas an tobair sin. Tha an in-ghabhail seo a’ tachairt mar thoradh air mìrean gas is duslach a tha an làthair eadar na reultan anns an galaxy. Le bhith a’ dèanamh anailis air speactram an t-solais cùl-raoin, chì speuradairean “tuill” sònraichte a tha a’ nochdadh gu bheil reul-chrios ann.

Tha an solas a tha air a ghabhail a-steach a 'toirt seachad fiosrachadh mu fheartan fiosaigeach an galaxy a tha a' gabhail a-steach. Anns a 'chùis seo, tha coltas gur e quasar a th' anns an stòr cùl-fhiosrachaidh soilleir, cridhe galaxy le toll dubh uabhasach. A dh’ aindeoin na dùbhlain a th’ ann a bhith a’ faicinn galaxy a’ sgaoileadh an t-solais aige fhèin fhad ‘s a tha e air beulaibh quasar soilleir, tha speuradairean air grunn shùlairean den leithid a lorg gu soirbheachail.

Anns an sgrùdadh as ùire aca, chuir an sgioba fòcas air quasar gu sònraichte dearg a bha air a deargadh gu mòr le sùghadair a bha faisg air 11 billean bliadhna air ais. Tha an sùgh seo, a tha a’ gabhail a-steach tòrr a bharrachd solais na feadhainn eile, a’ nochdadh gur e galaxy aibidh a th’ ann a tha coltach ris an t-Slighe Milidh. Ged nach b 'urrainn dhaibh lorg fhaighinn air coimeas aotrom den absorber, lorg an luchd-rannsachaidh galaxy eile faisg air làimh a dh' fhaodadh a bhith mar phàirt den bhuidheann thràth.

Tha na seallaidhean air an t-solas a chaidh a ghabhail a-steach a’ nochdadh gu bheil an duslach ann an galaxy aghaidh an deilbh coltach ris an duslach a chithear anns an t-Slighe Milidh againn agus na galaxan a tha faisg air làimh. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air co-dhèanamh agus nàdar galaxies tro eachdraidh chosmach.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh an àite chudromach a th’ aig sùghadh solais ann a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan falaichte galaxies fad às. Le bhith a’ cleachdadh an dòigh taiceil seo, faodaidh speuradairean ar tuigse mun chruinne-cè tràth a leudachadh agus cruthachadh bhuidhnean galaxy.

