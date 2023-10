Faodaidh uachdar ùr superhydrophobic fuireach tioram fon uisge airson mìosan

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Harvard agus ionadan eile air uachdar superhydrophobic a leasachadh le plastron seasmhach a mhaireas mìosan fon uisge. Dh’ fhaodadh raon de thagraidhean a bhith aig an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Materials, ann am bith-leigheas agus gnìomhachas.

Bhrosnaich an gnè damhain-allaidh Argyroneta aquatica an rannsachadh seo. Faodaidh an damhan-allaidh seo a bheatha gu lèir a chaitheamh fon uisge a dh’ aindeoin sgamhanan a bhith aige nach urrainn ach ocsaidean àile a tharraing. Tha an dìomhair na laighe anns na milleanan de fhuilt uisge-dìonach air corp an damhan-allaidh a bhios a 'glacadh èadhar, a' cruthachadh sreath tana ris an canar plastron.

Airson bliadhnaichean, tha luchd-saidheans air a bhith a’ feuchainn ri buaidhean dìon plastron ath-riochdachadh airson tagraidhean leithid casg creimeadh, fàs bacterial, agus salachar ceimigeach air uachdar fon uisge. Ach, cha do chùm oidhirpean roimhe seo ach uachdar tioram airson beagan uairean a thìde.

Leasaich an luchd-rannsachaidh dòigh ùr gus uachdar superhydrophobic fon uisge a chruthachadh a mhaireas ùine mhòr. Chomharraich iad buidheann nas motha de pharamadairean, a’ gabhail a-steach garbh uachdar agus hydrophobicity, gus seasmhachd a’ plastron a dhearbhadh. A’ cleachdadh an dòigh seo, dhealbhaich iad uachdar superhydrophobic bho alloy titanium le plastron maireannach.

Chaidh seasmhachd agus seasmhachd an uachdair a dhearbhadh tro dheuchainnean farsaing, a’ toirt a-steach lùbadh, toinneamh, agus a bhith fosgailte do uisge teth is fuar. Dh'fhuirich an uachdar aerophilic, no glacadh-adhair, airson 208 latha fhad 'sa bha e fon uisge ann an uisge agus sheall e gu mòr an aghaidh fàs bactaraidh agus gèilleadh feusgain.

Tha sìmplidheachd agus scalability an dòigh ùr seo ga dhèanamh luachmhor airson tagraidhean san t-saoghal fhìor. Faodar a chleachdadh ann an suidheachaidhean bith-mheidigeach gus galairean a lughdachadh às deidh obair-lannsa no mar implantan bith-mhillidh. Tha an rannsachadh a’ fosgladh chothroman airson stuthan ùra a leasachadh le feartan nach fhacas a-riamh, air am brosnachadh le fuasglaidhean nàdair fhèin.

Stòr: Stuthan Nàdair, DOI: 10.1038 / s41563-023-01670-6