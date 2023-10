An Takin iongantach: Gnè sònraichte Bovid

Tha an takin, ris an canar gu saidheansail Budorcas taxicolor, na ghnè bovid inntinneach agus gun samhail. Tha ceithir fo-ghnèithean takin ann: am Bhutan takin (B. taxicolor whitei), golden takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), agus Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Bidh na creutairean sin a’ fuireach ann an sònaichean alpach agus glinn choillteach Àisia, a’ dol thairis air Bhutan, Myanmar, ceann a tuath na h-Innseachan, meadhan agus ceann a deas Shìona, agus Tibet.

Tha daithead an takin gu sònraichte a’ toirt a-steach fàsmhorachd ràitheil, leithid duilleagan bho chraobhan is phreasan. Bidh iad cuideachd ag ithe feur, forbs, agus geugan tairgse sa gheamhradh nuair a tha am biadh as fheàrr leotha gann. Tha feartan fiosaigeach sònraichte aig Takins a tha coltach ri crois eadar crodh, gobhair agus caoraich. Tha sròinean coltach ri moose orra agus casan goirid, stumpach a tha a 'toirt taic dha na cuirp mòra, stocach aca.

Tha adhaircean coltach ri seillean-mòr aig an dà chuid fireannaich agus boireann a tha a’ tighinn a-mach à crùn an cinn agus a’ lùbadh suas. Tha am bian aca a’ dol bho liath-dhonn gu ruadh-dhonn no donn seoclaid, a rèir an fho-ghnè. Gu sònraichte, tha pelt dath òir sònraichte air an takin òir, a dh’ fhaodadh a bhith air brosnachadh a thoirt do rùsg òir miotas-eòlas na Grèige.

Bidh Takins a’ seòladh nan àrainnean beanntach aca a’ cleachdadh na cnuimhean sgoltadh sònraichte aca, a’ leigeil leotha a dhol tarsainn air talamh cas is creagach. As t-samhradh, bidh iad a’ cruthachadh treudan de suas ri 300 neach airson suirghe agus pailteas bìdh. Ach, rè mìosan a' gheamhraidh, chaidh na treudan a roinn ann am buidhnean nas lugha de mu 15 gu 30 beathach. Mar as trice bidh an fheadhainn fhireann aonaranach ach aig àm briodachaidh.

Bidh an fheadhainn fhireann a’ comharrachadh an ceannas le bhith a’ frasadh fual air an casan, cisteachan, agus aghaidhean, a’ cruthachadh comharradh olfactory airson takins eile. Ged nach eil ach glè bheag de chreachadairean nàdarra ann, faodaidh leopardan sneachda creach a dhèanamh air laoigh, agus bidh creachadairean leithid leopards, tìgearan, madaidhean-allaidh agus mathain dubha Àisianach uaireannan ag amas air inbhich. Bidh Takins a’ cleachdadh fuaim casadaich gus rabhadh a thoirt don bhuachaille nuair a mhothaicheas iad cunnart, a’ toirt air daoine eile teicheadh ​​​​a-steach don fho-bhruis agus iad fhèin fhalach.

Gu mì-fhortanach, tha an Aonadh Eadar-nàiseanta airson Glèidhteachas Nàdair (IUCN) den bheachd gu bheil a h-uile fo-ghnè de thakin so-leònte. Tha rannsachadh o chionn ghoirid a’ sealltainn gum faodadh an raon aca a bhith nas lugha na bha dùil roimhe, a’ moladh gum faodadh iad a bhith ann an cunnart nas àirde na bha dùil.

