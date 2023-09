Am Protocluster Galaxy as fhaide air falbh air a choimhead leis an Sgioba Rannsachaidh Eadar-nàiseanta

Tha sgioba rannsachaidh eadar-nàiseanta, air a stiùireadh leis an Leas-Ollamh Takuya Hashimoto bho Oilthigh Tsukuba ann an Iapan agus an Neach-rannsachaidh Javier Álvarez-Márquez bho El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) san Spàinn, air lorg ùr-nodha a dhèanamh a’ cleachdadh Teileasgop Space James Webb. agus an Atacama Large Millimeter/ submillimeter Array. Tha an sgioba air am protocluster galaxy as fhaide air falbh gu ruige seo fhaicinn, suidhichte 13.14 billean bliadhna aotrom air falbh.

Shoirbhich leis an luchd-rannsachaidh an “prìomh roinn” den protocluster galaxy, a tha co-ionann ri sgìre metropolitan le dùmhlachd àireamh air leth àrd de galaxies. Fhuair iad a-mach gu bheil mòran galaxies ann an sgìre bheag agus gu bheil fàs nan galaxies sin air a luathachadh.

A’ cleachdadh samhlaidhean, bha an sgioba cuideachd a’ dèanamh ro-innse air àm ri teachd na sgìre metropolitan seo agus fhuair iad a-mach gun tig e còmhla ri aon galaxy nas motha taobh a-staigh deichean de mhilleanan de bhliadhnaichean. Thathas an dùil gun toir na co-dhùnaidhean sin seallaidhean luachmhor air breith agus fàs galaxies.

Tha àite cudromach aig cruinneachaidhean Galaxy, a tha nan co-chruinneachaidhean de chòrr air 100 galax air an ceangal ri chèile le feachd grabhataidh dha chèile, ann an reul-eòlas. Tha an àrainneachd a’ toirt buaidh air fàs galaxy, le àireamhan inbheach inbheach rim faighinn gu cumanta ann an sgìrean dùmhail sluaigh. Canar “buaidh àrainneachd” ris an seo. Tha e deatamach gun tuig thu cuin a thòisich a’ bhuaidh seo ann an eachdraidh na Cruinne-cè.

Tha protoclusters galaxy nan sinnsearan air cruinneachaidhean galaxy goirid an dèidh breith na Cruinne-cè. Tha iad air an dèanamh suas de mu 10 galaxies fad às. Le bhith ag amharc air na protoclusters sin, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air na tràth ìrean de chruthachadh agus mean-fhàs galaxy.

Bha an sgioba rannsachaidh a’ cuimseachadh air “prìomh roinn” an protocluster A2744z7p9OD, a bha air a chomharrachadh roimhe seo mar am proto-cluster as fhaide air falbh. A’ cleachdadh an ionnstramaid NIRSpec aig Teileasgop Fànais James Webb, lorg iad gu soirbheachail solas ocsaidean-ionaichte bho cheithir galaxies sa phrìomh roinn seo. Nochd tuilleadh anailis air sgaoilidhean rèidio a chaidh a ghlacadh leis an Atacama Large Millimeter/submillimeter Array gu robh duslach ann an trì a-mach às na ceithir galaxies, a’ comharrachadh fàs galaxy.

Gus sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air cruthachadh agus mean-fhàs nan galaxies sin, rinn an sgioba atharrais cruthachadh galaxy. Sheall an atharrais gum bi na ceithir galaxies anns a’ phrìomh roinn mu dheireadh a’ tighinn còmhla ri aon galaxy nas motha taobh a-staigh beagan dheichean de mhilleanan de bhliadhnaichean.

Tha an sgrùdadh seo a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air eachdraidh thràth cruthachadh galaxy agus àite buaidhean àrainneachd. Tha Teileasgop Fànais James Webb agus an Atacama Large Millimeter / submillimeter Array air a bhith nan innealan riatanach airson a bhith ag amharc agus a’ sgrùdadh galaxies fad às, a’ toirt sealladh dhuinn air eachdraidh ar Cruinne-cè.

stòran:

- Oilthigh Tsukuba, Iapan

- El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), san Spàinn