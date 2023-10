Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh Nanoparticles Magnetic gus Truailleadh Hydrocarbon ann an Uisge a ghlanadh

A bharrachd air a bhith a’ cur ri èiginn na gnàth-shìde tro sgaoilidhean gasa taigh-glainne, tha cleachdadh farsaing de hydrocarbons, a tha nam prìomh phàirtean de chonnadh fosail, a’ togail dhùbhlain àrainneachdail mòra. Is e hydrocarbons an clas as pailte de thruailleadh organach air an Talamh agus lorgar iad ann an ola amh, air a chleachdadh gu cumanta mar chonnadh airson còmhdhail agus teasachadh, a bharrachd air ann an stuthan plastaig.

A dh’aindeoin mothachadh a’ sìor fhàs air buaidhean sgriosail atharrachadh clìomaid, tha eaconamaidh na cruinne fhathast gu mòr an urra ri connadh fosail. A rèir pàipear o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Saidheans Adhartach, tha cinneasachadh cruinne de dh’ ola amh agus gas nàdurrach a ’tighinn gu billeanan de thunnaichean, a’ cur ri sgaoileadh mòran de ghasaichean taigh-glainne. A bharrachd air na buaidhean àrainneachdail ainmeil, tha làthaireachd farsaing truailleadh microplastic a thig bho hydrocarbons air draghan a thogail. Chaidh microplastics a lorg ann an sgìrean iomallach leithid an Artaig, agus eadhon ann an sgòthan.

Tha feum air fuasglaidhean èifeachdach gus dèiligeadh ris a’ chùis èiginneach seo de thruailleadh plastaig agus truailleadh hydrocarbon ann an uisge. Fhad ‘s a thathas a’ dèanamh oidhirpean gus gluasad air falbh bho chonnadh fosail agus sgrùdadh a dhèanamh air roghainnean eile airson toraidhean plastaig, tha feum air dòigh earbsach airson hydrocarbons a thoirt air falbh bho uisge. Chan urrainn do dhòighean gnàthach, leithid skimming agus flocasulation, ach pìosan nas motha de mhicroplastics a thoirt air falbh, a’ fàgail gràineanan nas lugha gun bhuaidh.

Gus dèiligeadh ris an duilgheadas seo, leasaich sgioba de luchd-rannsachaidh air an stiùireadh le Marcus Halik aig Friedrich-Alexander-Universität dòigh slànachaidh uile-choitcheann a’ cleachdadh nanoparticles iarann ​​ogsaid superparamagnetic (SPIONs). Tha meud timcheall air 10 nm aig na nanoparticles sin agus tha farsaingeachd uachdar gnìomhach aca. Tha seilbh superparamagnetism nan SPIONn a’ toirt cothrom dhaibh a bhith air an cruinneachadh gu furasta le bhith a’ cleachdadh magnet bhon taobh a-muigh.

Sheall an luchd-rannsachaidh èifeachdas an teicneòlas glanaidh uisge magnetach aca le bhith a’ toirt air falbh grunn hydrocarbons gu soirbheachail, a ’toirt a-steach ola agus mìrean microplastic, bho dhiofar shamhlaichean uisge. Fhuaireadh a-mach gun robh na SPIONan ath-chuairteachadh agus gun gabhadh an cleachdadh iomadh uair. Gu inntinneach, às deidh aon chearcall de leigheas, bha am measgachadh de ghràinean iarainn agus sgudal plastaig fhathast a’ nochdadh feartan gabhail a-steach ola, a’ dol thairis air SPIONan glan a-mhàin.

Ged a tha cuid de dhùbhlain ri fhaighinn fhathast, leithid a bhith a’ lorg fuasgladh airson ath-chuairteachadh nan hydrocarbons cruinnichte, tha an sgioba den bheachd gun cuidich an obair aca ri bhith a’ cur casg air microplastics agus truailleadh organach a dhol a-steach do chuantan agus tobraichean uisge eile. Tha iad cuideachd ag obair air leudachadh air an raon de thruailleadh air am faod na SPIONn cuimseachadh, a’ gabhail a-steach truaillearan neo-organach. Tha feum air tuilleadh leasachaidh air prototeip dealaiche magnetach agus taic ionmhais gus na h-adhartasan sin a thoirt gu buil.

Tha an dòigh ùr-ghnàthach seo a’ cleachdadh nanoparticles magnetach a’ tabhann comas gealltanach airson dèiligeadh ri cùis chruinneil truailleadh hydrocarbon ann an uisge. Le bhith a’ leasachadh dhòighean èifeachdach gus hydrocarbons a thoirt air falbh agus ath-chuairteachadh, is urrainn dhuinn a’ bhuaidh air an àrainneachd a lasachadh agus gluasad gu àm ri teachd nas seasmhaiche.

Fiosrachadh: Marcus Halik, et al., Dòigh Seasmhach airson an Raon Làn de Hydrocarbons Liquid is Solid a thoirt air falbh bho Uisge a’ toirt a-steach Ath-chuairteachadh is Ath-chuairteachadh, Saidheans Adhartach (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495