An Eilbheis agus a’ Phòlainn Excel aig Farpais Dùbhlan Rover Eòrpach

Thàinig an 9mh deasachadh de cho-fharpais robotics fànais na h-Eòrpa Rover Challenge gu crìch o chionn ghoirid, agus dhearbh dà sgioba às an Eilbheis agus a’ Phòlainn am miann le bhith a’ faighinn prìomh dhreuchdan air a’ podium. Thàinig sgioba AGH Space Systems às a’ Phòlainn gu bhith nam buannaichean deireannach, a’ toirt buaidh air an diùraidh leis na sgilean robotach sònraichte aca. Choisinn Sgioba FHNW Rover agus EPFL Xplore às an Eilbheis an dàrna agus an treas àite, fa leth.

Chaidh a’ cho-fharpais a chumail air an Marsyard fuadain as motha san t-saoghal, a’ toirt àrainneachd reusanta dha na sgiobaidhean gus na comasan aca a nochdadh. Is e an rud a rinn tachartas na bliadhna-sa eadhon nas sònraichte a bhith a’ toirt a-steach pròiseas teisteanais, a’ dèanamh cinnteach gu robh an eòlas agus na sgilean riatanach aig na com-pàirtichean airson na farpais.

Chunnaic na cuairtean deireannach còmhstri inntinneach am measg sgiobaidhean bho air feadh an t-saoghail. A bharrachd air a’ cho-fharpais dhian, bha an tachartas a’ tabhann grunn rudan tarraingeach is iongnadh dha na com-pàirtichean. Bha cothrom aca coinneachadh ri speuradair ESA Sławosz Uznański, tlachd fhaighinn bho eòlas taigh-dhealbh a-muigh, sùil a thoirt air speur na h-oidhche, agus eadhon smachd a chumail air rovers, drones, agus innealan-fuadain coiseachd.

Ghabh 35 sgiobaidhean acadaimigeach bho cha mhòr a h-uile mòr-thìr pàirt anns na cuairtean deireannach, le sgiobaidhean 20 a’ farpais air an làrach agus 15 a’ gabhail pàirt air astar. Dhealbhaich an luchd-eagrachaidh gnìomhan dùbhlanach a bha nan cnapan-starra mòra dha na sgiobaidhean. B’ e aon de na gnìomhan as duilghe a bhith a’ fuasgladh tòimhseachan geòlais iom-fhillte, nach do shoirbhich ach le beagan sgiobaidhean. A bharrachd air an sin, bha an talamh garbh a’ toirt dùbhlain mòra dha na rovers.

B’ e buannaichean na farpais AGH Space Systems às a’ Phòlainn anns an fhoirmle ON-SITE agus Makercie às an Òlaind anns an fhoirmle REMOTE. Còmhla riutha, fhuair Sgioba Rover FNHW às an Eilbheis agus DJS Antariksh às na h-Innseachan an dàrna àite. Chaidh an treas àite a thagradh le EPFL Xplore às an Eilbheis agus ProjectRED às an Eadailt.

Sheall Dùbhlan Rover Eòrpach na bliadhna-sa na sgilean iongantach agus ùr-ghnàthachadh aig na sgiobaidhean a ghabh pàirt. Tha e na theisteanas air na h-adhartasan ann an robotics fànais agus a’ soilleireachadh na cothroman a th’ ann airson miseanan gu planaidean fad às san àm ri teachd. Chan e a-mhàin gu bheil a’ cho-fharpais ag àrach farpais fhallain ach bidh e cuideachd a’ comasachadh roinneadh eòlais am measg nan com-pàirtichean, ag adhartachadh tuilleadh ann an raon sgrùdadh fànais agus innealan-fuadain.

Mìneachadh teirmichean:

1. Dùbhlan Rover Eòrpach (ERC): Co-fharpais robotics fànais cliùiteach air a chumail gach bliadhna, a’ toirt dùbhlan do sgiobaidhean na sgilean robotach aca a thaisbeanadh ann an àrainneachd fhìor coltach ri Mars.

2. Foirmle AIR-LÀRACH: A’ toirt iomradh air sgiobaidhean a tha a’ farpais aig suidheachadh fiosaigeach a’ cho-fharpais.

3. Foirmle REMOTE: A 'toirt iomradh air sgiobaidhean a tha a' gabhail pàirt air astar bho àiteachan fad às.

4. Marsyard: Àrainneachd fuadain air a dhealbhadh gus na feartan uachdar agus na suidheachaidhean a lorgar air a’ phlanaid Mars ath-riochdachadh.