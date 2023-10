Crìonadh ann an sgaoilidhean methan ann an Los Angeles Nas slaodaiche na bha dùil

A rèir dàta o chionn ghoirid, tha an lùghdachadh ann an sgaoilidhean meatan ann an Los Angeles a’ tachairt aig ìre nas slaodaiche na bha dùil an toiseach. Tha methan na ghas taigh-glainne làidir a chuireas ri atharrachadh clìomaid, agus mar sin tha an gluasad seo na adhbhar dragh.

Tha sgaoilidhean methan ann an Los Angeles air a bhith na dhuilgheadas o chionn fhada leis gu bheil àireamh mhòr de thobraichean ola is gas anns a’ bhaile faisg air làimh. Faodaidh na tobraichean sin meatan a leigeil a-steach don àile, a’ dèanamh èiginn gnàth-shìde nas miosa. Gus dèiligeadh ris an duilgheadas seo, chuir baile-mòr Los Angeles an gnìomh riaghailtean gus sgaoilidhean meatan bho obair ola is gas a lughdachadh.

Ged a tha beagan buaidh air a bhith aig na riaghailtean sin, tha an dàta as ùire a’ nochdadh nach eil an crìonadh ann an sgaoilidhean meatain a’ tachairt cho luath sa bha dùil. Tha seo a’ ciallachadh gur dòcha nach eil am baile air an t-slighe gus na targaidean lughdachadh sgaoilidhean aige a choileanadh.

Tha eòlaichean ag ràdh gum faodadh an crìonadh nas slaodaiche seo a bhith mar thoradh air grunn nithean. Mar eisimpleir, is dòcha nach bi na riaghailtean teann gu leòr no nach eil iad gan cur an gnìomh gu h-èifeachdach. A bharrachd air an sin, is dòcha gu bheil am bun-structar a tha a’ fàs nas sine ann an Los Angeles a’ cur ri aoidion meatan leantainneach.

Tha am fiosrachadh seo gu sònraichte draghail leis gu bheil comas blàthachaidh gu math nas àirde aig meatan na carbon dà-ogsaid, an gas taigh-glainne as cumanta. Leis gu bheil feum èiginneach air cuir an-aghaidh atharrachadh clìomaid, tha e deatamach do bhailtean-mòra mar Los Angeles sgaoilidhean meatan a lughdachadh gu h-èifeachdach.

Bu chòir oidhirpean gus dèiligeadh ris a’ chùis seo fòcas a chuir air na riaghailtean mu sgaoilidhean meatan a neartachadh agus dèanamh cinnteach à cur an gnìomh ceart. A bharrachd air an sin, faodaidh tasgadh ann an ùrachadh bun-structair gus casg a chuir air aoidion agus roghainnean lùtha nas glaine a bhrosnachadh a bhith mar mheadhan air cuir an-aghaidh sgaoilidhean meatan san fhad-ùine.

Gu crìch, tha an lùghdachadh ann an sgaoilidhean meatan ann an Los Angeles a’ tachairt aig ìre nas slaodaiche na bha dùil, a’ togail dhraghan mu chomas a’ bhaile air na targaidean lughdachadh sgaoilidhean aige a choileanadh. Faodaidh neartachadh riaghailtean, leasachadh èigneachaidh, agus tasgadh ann an ùrachadh bun-structair cuideachadh le bhith a’ dèiligeadh ris a’ chùis seo gu h-èifeachdach.

