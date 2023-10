Bidh luchd-rannsachaidh a’ lorg rudan coltach eadar spreadhaidhean rèidio luath agus crithean-talmhainn

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Tokyo air faighinn a-mach coltas iongantach eadar giùlan staitistigeil ath-aithris spreadhaidhean rèidio luath (FRBn) agus crithean-talmhainn. Tha FRBn nan spreadhaidhean mòra de tonnan rèidio a thig bho thaobh a-muigh ar galaxy agus mar as trice mairidh iad beagan mhilleanan-tomhais. Ach, tha speuradairean cuideachd air spreadhaidhean fhaicinn a tha mìle uair nas giorra.

Rinn an sgrùdadh a rinn an reul-eòlaiche Tomonori Totani agus Yuya Tsuzuki bho Oilthigh Tokyo mion-sgrùdadh air seata dàta de spreadhaidhean 7000 bho thrì stòran FRB ath-aithris. Chaidh an dàta a chruinneachadh a’ cleachdadh teileasgopan leithid an lann-amhairc Arecibo ann am Puerto Rico agus an Teileasgop Spherical Fosglaidh Còig-ceud-meatair ann an iar-dheas Shìona. Tha aon de na stòran, FRB20121102A, còrr air trì billean bliadhna aotrom air falbh agus b ’e a’ chiad ath-aithris FRB a chaidh a lorg.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh na h-amannan ruighinn de spreadhaidhean bho FRB20121102A a’ nochdadh ìre àrd de cho-dhàimh, le mòran spreadhaidhean a ’tighinn taobh a-staigh diog bho chèile. Chaidh an co-dhàimh seo sìos thar raointean-ama nas fhaide, le spreadhaidhean air an sgaradh le còrr air diog a’ tighinn air thuaiream. Tha an giùlan coltach ri mar a bhios crithean-talmhainn a’ toirt a-mach ath-chrathadh àrd-sgoile às deidh crith ach bidh iad do-chreidsinneach aon uair ‘s gun tèid an tachartas às deidh clisgeadh seachad.

A bharrachd air an sin, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an ìre de “aftershocks” FRB a ’leantainn lagh Omori-Utsu, a tha a’ comharrachadh mar a thachair às deidh crith-thalmhainn air an Talamh. Fhuair iad a-mach gu robh cothrom 10-50% aig gach spreadhadh toradh às deidh sin, a rèir an tobair. Gu h-inntinneach, bha an coltas fhathast seasmhach eadhon nuair a dh’ èirich gnìomhachd FRB gu h-obann ann am prògram sònraichte.

Ged a tha eadar-dhealachadh mòr eadar FRBn agus crithean-talmhainn - tha lùths FRBan co-cheangailte ri ùine gu tur neo-cheangailte - tha an luchd-rannsachaidh a’ toirt buaidh air an eadar-dhealachadh seo don raon fiùghantach cuibhrichte ann an dàta FRB an taca ri crithean-talmhainn.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ togail air rannsachadh a rinneadh roimhe le speuradairean ann an Sìona ann an 2018, a sheall gum faodar cunntas a thoirt air cuairteachadh lùth FRBn a’ cleachdadh lagh crith-thalmhainn Gutenberg-Richter.

Tha an rannsachadh a’ fosgladh slighean airson tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air feartan stuth niuclasach ann an rionnagan neutron, a dh’ fhaodadh sealladh a thoirt seachad air tùs FRBn. Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh ann am Fios Mìosail a’ Chomainn Reul-eòlais Rìoghail.

stòran:

- Lorg luchd-rannsachaidh Oilthigh Tokyo rudan coltach eadar spreadhaidhean rèidio luath agus crithean-talmhainn

- Brathan Mìosail bhon Chomann Reul-eòlais Rìoghail