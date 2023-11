Co-dhùnaidhean Ar-a-mach a’ nochdadh comas Coral a bhith a’ soirbheachadh an aghaidh roghainnean atharrachadh clìomaid

Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha luchd-saidheans mara air lorg a dhèanamh air feart iongantach de sgeirean corail a dh’ fhaodadh a bhith na phrìomh adhbhar airson a bhith beò an aghaidh atharrachadh clìomaid. A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, tha corailean air fulangas agus sùbailteachd ris nach robh dùil a nochdadh, a’ toirt dùbhlan do na fàisneachdan gruamach a chaidh a dhèanamh roimhe mun àm ri teachd.

Tha an sgrùdadh, air a stiùireadh le sgioba de dh'eòlaichean bho ionadan rannsachaidh mara ainmeil, a 'nochdadh gu bheil comas aig corailean a bhith a' dèiligeadh gu luath ri suidheachaidhean àrainneachd ag atharrachadh. An àite a bhith a’ gèilleadh ri droch bhuaidh atharrachadh clìomaid, tha iad a’ nochdadh tapachd iongantach nach eil luchd-saidheans fhathast a’ tuigsinn gu tur.

Tro rannsachadh farsaing agus mion-sgrùdadh, chunnaic luchd-saidheans mar a sheall corailean a bha fosgailte do theodhachd eadar-dhealaichte comas iongantach airson atharrachadh agus atharrachadh. Fhuair iad a-mach gu bheil cuid de na factaran ginteil a tha an làthair ann an corailean a 'toirt cothrom dhaibh seasamh an aghaidh agus eadhon soirbheachadh fo chumhachan a tha ag atharrachadh.

A bharrachd air an sin, chomharraich an sgioba rannsachaidh roinnean sònraichte air feadh na cruinne far a bheil sgeirean corail a’ soirbheachadh a dh’ aindeoin cuideaman àrainneachdail mòra. Tha e coltach gu bheil na h-eag-shiostaman sgeirean corail seo air atharrachaidhean sònraichte a leasachadh a leigeas leotha seasamh an aghaidh droch bhuaidh atharrachadh clìomaid.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt sealladh de dhòchas airson sgeirean corail san àm ri teachd, leis gu bheil iad a’ toirt dùbhlan do ghliocas gnàthach agus a’ taisbeanadh sealladh ùr. An àite a bhith a’ coimhead air sgeirean corail mar luchd-fulaing fulangach air atharrachadh clìomaid, tha luchd-saidheans a-nis ag aithneachadh a’ chomas iongantach a th’ aig na fàs-bheairtean sin seasamh an aghaidh agus gabhail ri dùbhlain àrainneachdail ùra.

CÀBHA

Dè a th’ ann an seasmhachd ann an corailean?

Tha fulangas ann an corailean a’ toirt iomradh air an comas faighinn air ais agus atharrachadh a dh’ aindeoin suidheachaidhean àrainneachd ag atharrachadh, a’ toirt a-steach an fheadhainn a tha air adhbhrachadh le atharrachadh clìomaid. Tha corailean seasmhach a’ nochdadh comas iongantach faighinn thairis air droch shuidheachaidhean agus cumail suas an slàinte agus an cinneasachd.

Ciamar a bhios corailean ag atharrachadh gu atharrachadh clìomaid?

Bidh corailean ag atharrachadh gu atharrachadh clìomaid tro phròiseas ris an canar acclimatization, far am bi iad ag atharrachadh an uidheamachd eòlas-inntinn agus ginteil gus dèiligeadh ri suidheachaidhean àrainneachd ag atharrachadh. Bidh cuid de chorailean a 'nochdadh feartan ginteil a leigeas leotha seasamh an aghaidh agus eadhon soirbheachadh fo dhroch shuidheachaidhean.

A bheil na sgeirean corail uile seasmhach ri atharrachadh clìomaid?

Chan e, chan eil a h-uile sgeir corail seasmhach ri atharrachadh clìomaid. Ged a tha cuid de eag-shiostaman sgeirean corail air sùbailteachd agus fulangas iongantach a nochdadh, tha cuid eile nas buailtiche do dhroch bhuaidh atharrachadh clìomaid. Thathas fhathast a’ sgrùdadh nam feartan a tha a’ cur ri tapachd ann an cuid de sgeirean corail.