Bidh tuill dhubh supermassive ag ithe nas luaithe na bha dùil, lorg sgrùdadh

Geàrr-chunntas:

Tha sgioba de luchd-saidheans air faighinn a-mach gur dòcha gu bheil “seirbheis lìbhrigidh” neo-aithnichte roimhe seo ann an tuill dhubh neo-aithnichte a bheir dhaibh gas is duslach airson ithe aig ìre fada nas luaithe na bha dùil roimhe. Dh’ fhaodadh na co-dhùnaidhean sin sealladh a thoirt seachad air mar a bhios na titans cosmach sin ag ithe stuthan mun cuairt agus a’ toirt buaidh air mean-fhàs galaxies. Nochd an rannsachadh, stèidhichte air samhlaidhean 3D àrd-rèiteachaidh, gum faod tuill dhubh gas agus duslach ithe taobh a-staigh beagan mhìosan, seach thairis air ceudan no mìltean de bhliadhnaichean. Dh’ fhaodadh am pròiseas beathachaidh luath seo mìneachadh a dhèanamh air na caochlaidhean luath a chaidh fhaicinn ann an cuid de quasars, a tha nan ionadan soilleir de galaxies gnìomhach. Sheall na samhlaidhean cuideachd gu bheil am pàirt a-staigh den diosc cruinneachaidh, às a bheil a’ mhòr-chuid de sholas a’ quasar a’ tighinn, air a sgrios agus an uairsin air ath-lìonadh, a’ nochdadh àrainneachd beathachaidh nas chaotic. A bharrachd air an sin, is dòcha nach bi co-thaobhadh nan diosc cruinneachaidh le cuairteachadh an tuill dhubh, a bha luchd-saidheans a’ gabhail ris roimhe seo, ceart, a’ leantainn gu tuigse ath-leasaichte air pròiseas beathachaidh thuill dhubh supermassive.

Bidh tuill dhubh uabhasach, aig a bheil milleanan no billeanan de thursan nas motha na a’ ghrian, a’ fuireach aig meadhan a’ mhòr-chuid de galaxies. Nuair a tha iad air an cuairteachadh le diosgan togail de ghas agus duslach, bidh iad a 'toirt cumhachd do quasars, na h-ionadan air leth aotrom de galaxies gnìomhach. Tha daineamaigs biadhadh tuill dhubh air a bhith na phrìomh cheist ann am fiosaig diosc cruinneachaidh, oir bheireadh tuigse air mar a ruigeas gas an toll dubh sealladh air fad-beatha agus soilleireachd an diosc. Tha samhlaidhean àrd-rèiteachaidh a’ cleachdadh supercomputer Summit air nochdadh gu bheil toinneamh agus reubadh an diosc cruinneachaidh a dh’ adhbhraich snìomh an tuill dhubh a’ leantainn gu bhith a’ sgoltadh an diosc gu “subdiks” a-staigh agus a-muigh. Bidh an toll dubh a’ tòiseachadh a bhiadh le bhith a’ caitheamh a’ ghas agus an duslach anns an diosc a-staigh, fhad ‘s a bhios stuth bhon diosc a-muigh a’ lìonadh nam beàrnan a tha air fhàgail. Faodaidh am pròiseas ithe, ath-lìonadh agus ithe a-rithist tachairt thar beagan mhìosan, a’ leantainn gu ìre beathachaidh fada nas luaithe na bha dùil roimhe.

Bidh atharrais na sgioba cuideachd a’ toirt dùbhlan don bharail gu bheil na diosgan cruinneachaidh a rèir cuairteachadh an toll dubh. Is dòcha nach eil fios aig gas a bhios a’ biathadh nan tuill dhubh sin air cuairteachadh an tuill dhubh, a’ leantainn gu àrainneachd nas buaireasach agus nas miosa. Tha àite cudromach aig a’ bhuaidh Lense-Thirring sa phròiseas seo, ag adhbhrachadh gum bi na diosgan cruinneachaidh a’ gluasad agus an roinn a-staigh a’ snìomh nas luaithe. Bidh blàthachadh an t-siostam diosc a’ leantainn gu tubaistean eadar gas bho dhiofar roinnean, a’ draibheadh ​​stuth nas fhaisge air an toll dubh agus mu dheireadh a’ toirt air an diosc sgoltadh. Bidh na diosgan a-staigh agus a-muigh an uairsin ag atharrachadh air leth agus a 'leasachadh diofar ghluasadan, coltach ri fàinneachan gyroscope seach truinnsear snìomh.

Dh’ fhaodadh buaidh a bhith aig na seallaidhean ùra sin air ìrean beathachaidh tuill dhubh agus daineamaigs diosc cruinneachaidh airson a bhith a’ tuigsinn mean-fhàs galaxy agus giùlan quasars. Bidh iad a’ toirt dùbhlan do mhodalan teòiridheach a bh’ ann roimhe agus a’ soilleireachadh an fheum air tuilleadh rannsachaidh agus amharc gus làn thuigse fhaighinn air na pròiseasan iom-fhillte a tha a’ tachairt timcheall air tuill dhubh uamhasach anns a’ chruinne-cè.

stòran:

- Ameireaganach saidheansail - "Is e burraidhean mòra geir a th’ ann an tuill dhubh supermassive"

- Oilthigh Iar-thuath - “Tha tuill dhubh air leth nan tarraing aig àm bìdh”