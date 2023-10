Bidh teicneòlas superlensing a’ neartachadh microsgopan nas fhaide na crìochan traidiseanta

Tha luchd-fiosaig aig Oilthigh Sydney air innleachd ùr a lorg a leigeas le superlensing gun fheum air sàr lionsa. Tha crìochan aig dòighean optigeach traidiseanta air cho dlùth ‘s a ghabhas sgrùdadh a dhèanamh air nithean mar thoradh air a’ chrìoch sgaraidh, a tha air a dhearbhadh le nàdar tonn an t-solais. Tha a’ chrìoch eadar-dhealachaidh ag ràdh nach urrainn ìomhaigh le fòcas a bhith nas lugha na leth an tonn solais a thathas a’ cleachdadh airson amharc.

Tha oidhirpean roimhe seo gus briseadh tron ​​​​chuingealachadh seo le bhith a’ cleachdadh sàr lionsan air am bacadh le fìor chall lèirsinneach, ag adhbhrachadh gum fàs na lionsan neo-shoilleir. Ach, tha an luchd-fiosaig aig Oilthigh Sydney a-nis air dòigh a lorg gus superlensing a choileanadh le glè bheag de chall le bhith a’ cur às don super lens gu tur.

Chuir an luchd-rannsachaidh an probe solais fada air falbh bhon nì agus chruinnich iad an dà chuid fiosrachadh le rùn àrd agus ìosal. Le bhith a’ tomhas nas fhaide air falbh, cha do chuir an probe bacadh air an dàta àrd-rèiteachaidh. Tha buaidh mhòr aig an adhartas seo ann an superlensing air grunn raointean leithid breithneachadh aillse, ìomhaighean meidigeach, arc-eòlas, agus forensics.

A’ cleachdadh ceum iar-ghiollachd air coimpiutair, chaidh an obair superlens a dhèanamh às deidh an tomhas fhèin. Bidh an dòigh seo gu roghnach ag àrdachadh tonnan solais evanescent (no a’ dol à sealladh), a ’toirt a-mach fìor ìomhaigh den nì. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh an dòigh seo a bhith air a chleachdadh gus susbaint taiseachd ann an duilleagan a dhearbhadh, dòighean microfabrication a leasachadh, agus eadhon sreathan falaichte a nochdadh ann an obair ealain.

Chleachd an luchd-rannsachaidh solas aig tricead terahertz, a tha a’ tuiteam ann an roinn an speactram eadar faicsinneach agus microwave. Tha an raon tricead seo a’ toirt seachad fiosrachadh cudromach mu shamhlaichean bith-eòlasach agus dh’ fhaodadh iad a bhith air an cleachdadh airson mion-sgrùdadh structar pròtain, daineamaigs uisgeachaidh, agus ìomhaighean aillse.

Tha an dòigh ùr-nodha seo a’ ceadachadh ìomhaighean àrd-rèiteachaidh fhad ‘s a chumas iad astar sàbhailte bhon nì, a’ cur casg air saobhadh ìomhaigh. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil gum bi an dòigh seo inntinneach do dhuine sam bith a tha an sàs ann am miocroscopaidh optigeach àrd-rèiteachaidh.

Gu h-iomlan, tha an lorg seo a’ fosgladh dhorsan airson adhartasan ann am miocroscop agus dh’ fhaodadh e buaidh mhòr a thoirt air diofar raointean saidheansail is teicneòlach.

Stòr: Oilthigh Sydney, Phys.org