Bidh seann daoimeanan a’ nochdadh lèirsinn air a’ chearcall Supercontinent

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Witwatersrand, tha mion-sgrùdaidhean geo-cheimiceach agus cinn-latha air in-ghabhail ann an daoimeanan air solas a chuir air cruthachadh agus imrich an t-seann supercontinent Gondwana. Tha na co-dhùnaidhean a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air na pròiseasan iom-fhillte a tha a' cumadh uachdar na Talmhainn.

Mhìnich co-ùghdar an sgrùdaidh, Karen Smit, gun deach na daoimeanan a chruthachadh aig doimhneachd mhòr fo Gondwana nuair a bha an supercontinent a’ còmhdach a’ Phòla a Deas, eadar 650–450 millean bliadhna air ais. Thàinig na creagan aoigheachd dha na daoimeanan gu bhith beothail nuair a chaidh daoimean a chruthachadh, a’ giùlan stuth culaidh fo-thalamh a bharrachd air na daoimeanan fhèin. Chuir an stuth seo an uairsin ri fàs an supercontinent bho shìos.

Mar a thòisich Gondwana a 'briseadh a-mach o chionn timcheall air 120 millean bliadhna, chaidh na daoimeanan, a' giùlan pìosan beaga de chreig an aoigheachd, a thoirt gu uachdar na Talmhainn tro sprèadhadh bholcànach fòirneartach. Tha na sprèadhaidhean sin, a thachair ann am Brasil agus Afraga an Iar san latha an-diugh, aig an aon àm ris na h-àiteachan far a bheil pìosan mòr-thìreach Gondwana. Tha seo a’ nochdadh gun do rinn na daoimeanan imrich le diofar phàirtean den supercontinent mar a sgaoil e, a’ fàs “glued” gu na bunaitean aca.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gun do shiubhail na daoimeanan gu farsaing gu dìreach agus gu còmhnard taobh a-staigh na Talmhainn, a’ lorg cruthachadh agus mean-fhàs na supercontinent. Tha an eachdraidh iom-fhillte seo cuideachd a’ nochdadh modh ùr a dh’ fhaodadh a bhith ann airson fàs mòr-thìreach, leis gu robh stuthan an ìre mhath òg air an cruinneachadh gu freumhan seann chriomagan mòr-thìreach, gan tiormachadh agus gan tàthadh còmhla.

Tha àite sònraichte aig daoimeanan ann a bhith a’ tuigsinn pròiseasan geòlais na Talmhainn air sgàth an neart agus an seasmhachd. Tha iad mar aon den bheagan mhèinnirean as urrainn a bhith beò agus a’ clàradh seann chuairtean cruthachaidh is sgrios co-cheangailte ri supercontinents.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air tectonics truinnsear agus pròiseasan geòlais domhainn. Faodaidh supercontinents, leithid Gondwana, buaidh a thoirt air toirt air falbh truinnsear cuantan domhainn, prìomh dhraibhear airson teactonaig truinnsear. Tha tuigse air na pròiseasan sin air a bhith dùbhlanach, ach tha mion-sgrùdadh air seann daoimeanan a’ toirt uinneag dhìreach a-steach do dh’ obair dhomhainn na Talmhainn agus an dàimh a th’ aca ris a’ chearcall supercontinent.

