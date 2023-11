Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

By

Daoimeanan Superdeep: A’ fuasgladh dìomhaireachdan fàs Supercontinent

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh a tha a’ nochdadh mar as urrainn dha daoimeanan a chaidh a chruthachadh domhainn taobh a-staigh culaidh na Talmhainn seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air fàs agus cruthachadh seann supercontinents. Dh’ fhoillsich sgioba de luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh le Suzette Timmerman bho Oilthigh Bern agus a’ toirt a-steach luchd-saidheans bho Steven Shirey bho Institiùd Charnegie, Mìcheal Walter, agus Anndra Steele, na toraidhean aca anns an iris chliùiteach Nature. Tha an sgrùdadh a’ sealltainn gu bheil daoimeanan superdeep, a thàinig bho thùs eadar 300 agus 700 cilemeatair fo uachdar na Talmhainn, a’ toirt sealladh gun samhail air na pròiseasan a chuir ri cruthachadh nam mòr-thìrean mòra sin.

Airson billeanan de bhliadhnaichean, tha tectonics truinnsear air toirt air fearann ​​​​na Talmhainn dealachadh agus bualadh, agus mar thoradh air sin chaidh supercontinents a chruthachadh. Ach, gu tric chan eil clàran nan tachartasan sin air an glèidheadh ​​gu dona mar thoradh air a bhith a’ toirt air falbh sgudal cuantail agus cho beag de shealladh a tha an rùsg mòr-thìreach a’ toirt seachad. Tha lorg daoimeanan superdeep air cothroman ùra fhosgladh ann a bhith a’ tuigsinn nam pròiseasan iom-fhillte a tha an lùib fàs supercontinent.

Anns na daoimeanan sin tha na tha air fhàgail de chreagan culaidh aig an robh pàirt deatamach ann an cruthachadh seann supercontinents mar Gondwana, a bha ann eadar 800 agus 550 millean bliadhna air ais. Le bhith a’ sgrùdadh nan daoimeanan sin agus na h-in-ghabhail falaichte silicate agus sulfide a lorgar annta, faodaidh luchd-rannsachaidh faighinn a-mach dè na pròiseasan geòlais a chuir ri fàs Gondwana.

Tha cudromachd an lorg seo a’ leudachadh nas fhaide na eachdraidh na Talmhainn. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean air cùl cruthachadh supercontinent gar cuideachadh gus tuigse fhaighinn air na feachdan a tha a’ cumadh ar planaid agus na suidheachaidhean a tha riatanach airson leasachadh agus seasmhachd ar beatha. Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air mean-fhàs geòlais na mòr-thìr as motha air an Talamh agus a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cho eadar-cheangailte ri pròiseasan domhainn na Talmhainn.

1. Dè a th 'ann an daoimeanan superdeep?

Is e daoimeanan Superdeep daoimeanan a tha eadar 300 agus 700 cilemeatair fo uachdar na Talmhainn. Tha seallaidhean luachmhor anns na daoimeanan sin air na pròiseasan geòlais a tha an sàs ann am fàs agus cruthachadh seann supercontinents.

2. Ciamar a tha daoimeanan superdeep a 'toirt seachad fiosrachadh mu fhàs supercontinent?

Ann an daoimeanan Superdeep tha creagan culaidh a bha nam pàirt de bhun-stèidh seann supercontinents. Le bhith a’ sgrùdadh nan in-ghabhail sin, faodaidh luchd-saidheans dearbhadh dè na pròiseasan a chuir ri fàs agus cruthachadh nam mòr-thìrean mòra sin.

3. Dè a th' ann an Gondwana?

Is e seann supercontinent a th’ ann an Gondwana a bha ann eadar 800 agus 550 millean bliadhna air ais. Thug e a-steach fearann ​​​​an latha an-diugh leithid Ameireaga a-Deas, Afraga, an Ear Mheadhanach, na h-Innseachan agus Astràilia.

4. Carson a tha tuigse air fàs supercontinent cudromach?

Bidh sgrùdadh air fàs agus cruthachadh supercontinents a’ cuideachadh luchd-saidheans gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na feachdan a thug cumadh air eachdraidh na Talmhainn. Tha e a’ toirt sealladh dhuinn air na suidheachaidhean a tha riatanach airson leasachadh agus seasmhachd beatha ar planaid.

5. Ciamar a chaidh na daoimeanan superdeep a sgrùdadh?

Bha an rannsachadh a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air in-ghabhail taobh a-staigh daoimeanan superdeep a’ cleachdadh diofar dhòighean tomhais. Chaidh na daoimeanan a chuir air feadh an t-saoghail grunn thursan, agus chaidh mòr-speactrometers adhartach agus diffractometers X-ray a chleachdadh anns an anailis.

Tobar: Institiud Saidheans Charnegie (Ceangal)