Lorgaire gas taigh-glainne a chaidh a thogail le NASA airson Iomairt Carbon Mapper faisg air a chuir air bhog

Tha Saotharlann Tiomnadh Jet NASA (JPL) air spectrometer ìomhaighean ùr-nodha a leasachadh a tha air a dhealbhadh gus gasan taigh-glainne meatan agus carbon dà-ogsaid bhon fhànais a thomhas. Tha an ionnstramaid seo air gluasad ceum nas fhaisge air a chuir air bhog às deidh dha a bhith air a lìbhrigeadh gu Planet Labs PBC ann an San Francisco.

Tha an spectrometer ìomhaighean mar phàirt den iomairt Carbon Mapper air a stiùireadh leis a’ bhuidheann neo-phrothaideach Carbon Mapper. Leigidh e leis a’ bhuidheann tobraichean meatan agus carbon dà-ogsaid a chomharrachadh agus a thomhas, le fòcas sònraichte air “super-emitters,” air a bheil uallach airson cuibhreann nach beag de sgaoilidhean gasa taigh-glainne na cruinne.

Tha an co-bhanntachd Carbon Mapper, anns a bheil Carbon Mapper, JPL, Planet, Bòrd Goireasan Adhair California, Rocky Mountain Institute, Oilthigh Stàite Arizona, agus Oilthigh Arizona, ag obair còmhla san oidhirp phoblach-prìobhaideach seo gus dàta a chruinneachadh mu sgaoilidhean gasa taigh-glainne. .

Bidh an spectrometer ìomhaighean ag obair le bhith a’ tomhas na tonnan solais a tha air an nochdadh le uachdar na Talmhainn agus air a ghabhail a-steach le gasaichean san àile. Bidh diofar ghasaichean a’ gabhail a-steach tonnan solais eadar-dhealaichte, a’ cruthachadh “lorg-meòir” speactram sònraichte a dh’ aithnicheas an spectrometer ìomhaighean. Leigidh seo le tomhas ceart agus tomhas de sgaoilidhean gasa taigh-glainne.

Mus deach amalachadh a-steach do saideal Tanager air a dhealbhadh le Planet, chaidh an spectrometer fo dheuchainn chruaidh aig JPL gus dèanamh cinnteach gu robh e tapaidh ann an suidheachaidhean fìor fhànais. Bha na deuchainnean soirbheachail a’ toirt a-steach a bhith a’ cur an speactrometer gu crathadh dian agus fìor theodhachd. Chaidh sampall de mheatan a chleachdadh cuideachd gus deuchainn a dhèanamh air an ionnstramaid chrìochnaichte taobh a-staigh seòmar falamh, a’ toirt a-mach lorgan-meòir speactra soilleir den gas.

Thathas an dùil an saideal a chuir air bhog, leis an spectrometer ìomhaighean aonaichte, tràth ann an 2024. Tha an iomairt Carbon Mapper ag amas air an dàta a chruinnich an ionnstramaid seo a chleachdadh còmhla ri ionnstramaidean eile a th’ ann mar-thà, leithid speactrometer NASA. air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, gus sgrùdadh coileanta a thoirt seachad air sgaoilidhean gasa taigh-glainne bho thùs air feadh an t-saoghail.

Tha an co-obrachadh seo eadar riaghaltas, gràdh-daonna, agus gnìomhachas na eisimpleir air mar a dh’ fhaodadh dòighean-obrach ùr-ghnàthach leantainn gu comasan air leth le comas buaidh chruinneil.

