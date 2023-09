Sealladh air an dorchadas: tha ShadowCam aig NASA a’ nochdadh Crater Falaichte air a’ Ghealach

Tha NASA air ìomhaigh iongantach a dhèanamh de sgàineadh fada falaichte air a’ Ghealach a’ cleachdadh measgachadh de dhealbhan bho dhà chamara eadar-dhealaichte. Tha an t-sloc, ris an canar Shackleton Crater, a’ fuireach ann am pòla deas na gealaich, far nach fhaigh ach na dromannan agus na binneanan as àirde solas na grèine air sgàth teilt na gealaich. Tha an roinn seo, a tha sa mhòr-chuid ann an dorchadas, a’ toirt chothroman airson “ribeachan fuar” far am faodadh uisge no deigh a bhith falaichte bhon ghrèin.

Tha Shackleton Crater na raon enigmatic a tha luchd-saidheans gu mòr airson tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh, oir tha e coltach gu bheil e na dheagh àite airson làthaireachd uisge ann an cruth deigh. Bidh am pàirt meadhanach den sgàineadh a’ faighinn eòlas air teodhachd gu math ìosal, gun a bhith nas àirde na −173 ° C (no −280 ° F). Ma tha ceò uisge mar thoradh air seann thubaist comet an làthair, bhiodh e coltach gum biodh e reòta, a dh’ fhaodadh a bhith falaichte fon uachdar.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air comasachd deigh-uisge na gealaich, tha speuradairean Sìonach an dùil probe beag itealaich a chuir a-steach airson drileadh a-steach do Shackleton Crater ann an 2026. Anns an eadar-ama, tha NASA a’ cleachdadh inneal sònraichte, ris an canar ShadowCam, gus sùil a thoirt air dorchadas sìorraidh.

Tha ShadowCam, a chaidh a chuir air bhog air saideal gealaich à Korea san Lùnastal 2022, còrr air 200 uair nas mothachaile air solas ann an roinnean fo sgàil an taca ri camarathan gealaich eile. Bidh e a’ glacadh ìomhaighean de dh’ uachdar dorcha na gealaich le bhith a’ faighinn buannachd bho “deàrrsadh na talmhainn,” a tha mar sholas na grèine air a nochdadh bhon phlanaid againn, a’ soilleireachadh na gealaich. A bharrachd air an sin, bidh e a’ cleachdadh faileasan solas na grèine bho bheanntan is dromannan na gealaich.

Ach, tha dùbhlain mu choinneamh ShadowCam nuair a bhios iad a’ dealbh raointean soilleir mar thoradh air cus sùghaidh. Gus faighinn thairis air seo, tha sgioba ShadowCam air fuasgladh a dhealbhadh le bhith a’ cruthachadh breac-dhualadh ìomhaigh. Le bhith a’ cur dealbhan bho chamarathan gealaich eile ann an orbit an àite sgìrean a tha ro àrd, nochdaidh mapa lèirsinneach farsaing de chruth-tìre agus feartan geòlais gach cuid na pàirtean as soilleire agus as dorcha den Ghealach.

Tha am foillseachadh iongantach seo a’ comharrachadh ceum cudromach a dh’ ionnsaigh tuigse fhaighinn air na dìomhaireachdan a tha air an cumail ann am fosadh dorcha na gealaich. Le gach camara air a mheudachadh airson suidheachaidhean solais sònraichte, bidh ìomhaighean còmhla a’ cruthachadh sealladh nach fhacas a-riamh air cumadh-tìre agus feartan gealaich. Tha ShadowCam aig NASA a’ leantainn air adhart leis a mhisean gus faighinn a-mach na dìomhaireachdan a bha falaichte ann an doimhneachd ar saideal faisg air làimh.

Mìneachaidhean:

1. Crater Shackleton: Sloc a tha suidhichte ann am pòla deas na gealaich, buailteach do roinnean fo sgàil agus àrainn uisge-deighe a dh'fhaodadh a bhith ann.

2. ShadowCam: Camara sònraichte air a chuir air bhog le NASA gus dealbhan a ghlacadh de raointean dorcha den Ghealach a’ cleachdadh faileasan talmhainn agus solas na grèine.

stòran:

