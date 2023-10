Soitheach-fànais Juno a’ nochdadh Ìomhaighean iongantach de Ghealach Jupiter

Tha bàta-fànais Juno aig NASA air dealbhan iongantach a ghlacadh de ghealach Jupiter, Io, a’ taisbeanadh a ghnìomhachd bholcànach. Tha Io, an corp celestial as bholcànach ann an siostam na grèine, ainmeil airson a spreadhadh seasmhach agus is i a’ ghealach as fhaide a-staigh aig Jupiter. O chionn ghoirid chuir Juno, a tha air a bhith a’ sgrùdadh Jupiter agus na monaidhean aige airson còrr air seachd bliadhna, crìoch air an 55mh orbit aige, nuair a fhuair e ìomhaighean dlùth de Io.

Tha ìomhaighean Juno a’ sealltainn uachdar bholcànach comharraichte Io, le 15 frèamaichean a’ sealltainn diofar roinnean den ghealach. Air an glacadh le Jason Perry à Oilthigh Arizona, tha na h-ìomhaighean sin cuideachd a’ nochdadh plumaichean bholcànach faisg air bonn nam frèamaichean. Thàinig an soitheach-fànais cho faisg air 7,260 mìle gu uachdar Io, a’ toirt sealladh mionaideach do luchd-saidheans air feartan geòlais inntinneach na gealaich.

Tha gnìomhachd bholcànach Io a’ tighinn bho theasachadh làn-mara air adhbhrachadh le sìneadh seasmhach na gealaich air sgàth tarraing trom-inntinn cumhachdach Jupiter. Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil còrr air 150 bholcànothan air Io gu gnìomhach a’ sprèadhadh aig àm sam bith. Cuiridh an dàta a chruinnich Juno ri tuigse mu phròiseasan bholcànach Io agus cuidichidh e ann a bhith a’ dealbhadh mhiseanan san àm ri teachd gus sgrùdadh a dhèanamh air monaidhean siostam na grèine a-muigh.

Air a dhealbhadh an toiseach airson 32 orbits, lean coileanadh iongantach Juno gu leudachadh misean gu 2025. Leigidh na h-obraichean leudaichte seo le Juno leantainn air adhart le bhith a’ sgrùdadh monaidhean Jupiter, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air co-dhèanamh agus gnìomhachd nan saoghal fad às sin. Bidh na h-ìomhaighean a gheibh Juno mar ghoireas luachmhor airson mhiseanan a tha ri thighinn leithid Europa Clipper aig NASA, a thèid a chuir air bhog a dh’ aithghearr, agus Jupiter Icy Moons Explorer bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa (JUICE), a thathar an dùil sgrùdadh a dhèanamh air Europa, Ganymede, agus Callisto ann an tràth sna 2030an.

stòran:

- NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

- NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry