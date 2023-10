Ìomhaigh iongantach air a ghlacadh le Satailteach DSCOVR NASA a’ sealltainn Eclipse Solar Annular bho mhillean mìle air falbh

Tha dealbhadair EPIC NASA (Camara Ìomhaigh Polychromatic Imaging) aig NASA, air bòrd an saideal DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), air ìomhaigh iongantach a ghlacadh de eclipse grèine annular bho mhillean mìle air falbh. Tha an ìomhaigh a 'sealltainn àite dorcha thairis air na Stàitean Aonaichte, air adhbhrachadh le sgàil na gealaich fhad' sa bha e a 'dol eadar an Talamh agus a' ghrian.

Chaidh DSCOVR, a tha air a cho-obrachadh le NASA, NOAA, agus Feachd Adhair na SA, a chuir air bhog le SpaceX ann an 2015. Is e a phrìomh amas sùil a chumail air gaothan grèine airson ro-aithrisean sìde fànais, ach bidh e cuideachd a’ glacadh ìomhaighean den Talamh. Tha an saideal suidhichte aig Rubha Lagrange 1, sgìre a tha seasmhach le grabhataidh mu mhillean mìle bhon Talamh.

Bidh eclipse grèine annular a’ tachairt nuair a bhios an Talamh, a’ ghealach, agus a’ ghrian a’ co-thaobhadh ann an dòigh a chruthaicheas faileas gealaich agus “fàinne teine." Eu-coltach ri solar eclipse iomlan far a bheil a 'ghealach a' dùnadh a 'ghrian gu tur, rè eclipse grèine bliadhnail, chan eil a' ghealach a 'còmhdach ach pàirt de chlàr na grèine, a' cruthachadh fàinne soilleir timcheall air. Thathas gu tric a’ toirt iomradh air an iongantas seo mar “fhàinne teine.”

Cha robh mullach an eclipse grèine annular ri fhaicinn ach air còmhlan cumhang a bha a’ sìneadh thairis air naoi stàitean na SA, bho Oregon gu Texas. Bha pàirtean de dh'Ameireaga a Deas agus a Deas cuideachd comasach air an tachartas fhaicinn. Le bhith a’ coimhead air an eclipse gu sàbhailte bha feum air glainneachan no luchd-amhairc sònraichte.

Tha an ìomhaigh a ghlac an dealbhaiche EPIC a’ tabhann sealladh gun samhail agus iongantach den eclipse grèine annular, a’ taisbeanadh bòidhchead iongantach agus iongantasan celestial ar cruinne-cè.

