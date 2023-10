A’ sgrùdadh gluasad boinneagan uisge ri taobh fibre: Beachdan Ùra air Buain Uisge

Ann a bhith a’ feuchainn ri dòighean ùr-ghnàthach a leasachadh airson buain uisge ann an roinnean tioram is leth-uarach, rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Liège sgrùdadh gus tuigse fhaighinn air mar a bhios boinneagan uisge a’ sruthadh ri taobh snàithleach. Tha na co-dhùnaidhean aca, a chaidh fhoillseachadh ann an Physical Review Fluids, a’ tilgeil solas air na factaran a bheir buaidh air gluasad nam boinneagan sin agus a bheir buaidh air dealbhadh structaran airson cruinneachadh uisge àile.

Coltach ris a’ bhun-bheachd air tuathanasan taiseachd ann am ficsean saidheans, tha mòran de ghnèithean planntrais ann an sgìrean àitich air ro-innleachdan atharrachadh gus uisge a ghlacadh bhon adhar airson a bhith beò. Gus na h-innealan sin ath-riochdachadh agus àrdachadh, tha luchd-saidheans air a bhith a’ sgrùdadh daineamaigs bunaiteach còmhdhail uisge agus cruinneachadh taiseachd àile ann am fàsaichean.

Bha an rannsachadh, air a stiùireadh leis a’ Bhuidheann Sgrùdaidh is Iarrtasan ann am Fiosaigs Staitistigeach aig Oilthigh Liège, a’ cuimseachadh air sùil a chumail air feartan agus daineamaigs boinneagan uisge fhad ‘s a bha iad a’ sleamhnachadh air feadh snàithleach fa leth no bagaichean de shnàithleach. Gus faighinn thairis air an dùbhlan a bhith a’ cumail sùil air boinneagan thar astaran fada, dhealbhaich an luchd-rannsachaidh inneal a shuidhich an snàithleach a’ gluasad gus a bhith co-ionnan ri astar an droplet, a’ toirt air nochdadh gun stad air beulaibh a’ chamara.

Nochd an sgrùdadh gu bheil àite deatamach aig trast-thomhas an t-snàithleach agus an fho-structar aige ann an astar sruthadh droplet. Mar thoradh air snàithleach nas tiugh thàinig gluasad droplet nas slaodaiche, mar a bhiodh dùil. Nuair a chaidh ioma snàithleach a thoinneamh ri chèile gus pasgan a chruthachadh, mheudaich trast-thomhas a’ phasgan, a’ leantainn gu astar nas lugha. Ach, chaidh iongantas iongantach fhaicinn: nuair a bha sinn a’ dèanamh coimeas eadar aon snàithleach le trast-thomhas de 0.28mm agus pasgan de dhà snàithleach le trast-thomhas de 0.14mm, shiubhail an droplet air a’ phasgan nas luaithe agus chaill e barrachd tomhas-lìonaidh. Tha an luchd-rannsachaidh a’ gabhail beachd gu bheil an droplet a’ lìonadh na claisean eadar na freumhagan, a’ cruthachadh rèile leaghaidh a leigeas le sleamhnachadh nas luaithe.

Tha an sgrùdadh seo a 'cur ri leasachadh structaran èifeachdach airson a bhith a' cruinneachadh uisge àile, a dh'fhaodadh a bhith ag àrdachadh èifeachdas lìn sgòthan aig cosgais ìseal. Tha na co-dhùnaidhean cuideachd a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e a bhith a’ cumail sùil air fo-structaran ann am fàs-bheairtean a tha a’ fuireach ann an àrainneachdan fàsach agus an comas air innleachdan teicneòlach a bhrosnachadh ann an còmhdhail uisge.

