A’ tuigsinn na h-atharrachaidhean ginteil air anemonaidhean mara gus a bhith beò ann am brathan uisge-uisge domhainn-mara

Tha fionnaichean uisge-uisge domhainn-mara mar aon de na h-àrainneachdan as iomallaiche agus as mì-aoigheil air an Talamh. Ach, tha mòran fhàs-bheairtean inntinneach agus gun samhail air atharrachadh gus soirbheachadh anns na suidheachaidhean cruaidh sin. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Science Advances air solas a thoirt air atharrachaidhean ginteil gnè sònraichte de anemone mara, Alvinactis idsseensis sp. nov., a leigeas leis a bhith beò faisg air fionnaichean uisge-uisge domhainn-mara.

Tha rannsachadh roimhe air sealltainn gu bheil a bhith a’ fuireach faisg air fionnaichean uisge-uisge feumach air atharrachaidhean gu fìor chuideam, dorchadas, teodhachd àrd, agus sgaoilidhean ceimigeach puinnseanta. Bha an luchd-rannsachaidh ag amas air tuigse nas doimhne fhaighinn air na h-atharrachaidhean sin le bhith a’ sgrùdadh ginean chreutairean mara a tha a’ fuireach san àrainneachd seo.

Le fòcas air A. idsseensis, prìomh ghnè de anemone mara a chaidh a lorg faisg air fionnaichean uisge-uisge, rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh genomic air a’ chreutair. B’ e aon lorg sònraichte gun robh ginean gluasaid 13 mitochondrial permeability (MTP) aig an anemone. Tha na ginean sin an sàs ann a bhith a’ dì-ghalarachadh mheatailtean trom agus a’ cuideachadh fàs-bheairtean gus na tocsainnean sin a mheatabolachadh.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air àite dìon nan ginean sin, thug an luchd-rannsachaidh a-steach dhà dhiubh gu sampallan beirm agus nochd iad gu ìrean àrda de manganese. Nochd an deuchainn gu robh na ginean gu dearbh a’ toirt dìon an aghaidh puinnseanachadh meatailt, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha iad ann a bhith a’ mairsinn anemonaidhean mara ann an àrainneachdan uisge-uisge.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ cur ri ar tuigse air na h-atharrachaidhean iongantach a tha fàs-bheairtean a’ nochdadh ann an àrainnean fìor. Le bhith a’ sgrùdadh ginean anemonaidhean mara, gheibh luchd-rannsachaidh seallaidhean luachmhor air na dòighean a leigeas le beatha cumail a’ dol anns a’ chuan dhomhainn. Dh’ fhaodadh gum bi buaidh nas fharsainge aig an eòlas seo air a bhith a’ tuigsinn crìochan beatha ar planaid agus a dh’ fhaodadh ro-innleachdan ùra a lorg airson dèiligeadh ri dùbhlain àrainneachdail.

CÀBHA

C: Dè a th’ ann am vent hydrothermal?

F: 'S e sgàineadh ann an grunnd na mara a th' ann am fionna uisge-uisge a bhios a' leigeil a-mach lionntan teth làn mèinnirean dhan uisge mun cuairt air sgàth gnìomhachd bholcànach.

C: Ciamar a mhaireas fàs-bheairtean faisg air fionnaichean uisge-uisge?

A: Tha fàs-bheairtean a tha a’ fuireach ann am fionnaichean hydrothermal air grunn atharrachaidhean a leasachadh gus seasamh an aghaidh fìor dhroch shuidheachaidhean, a’ toirt a-steach enzyman sònraichte gus tocsainnean a mheatabolachadh, pròtanan teas-dhìonach, agus uidheamachdan eòlas-inntinn gun samhail.

C: Carson a nì thu sgrùdadh air anemonaidhean mara?

F: Tha anemonaidhean mara nan cuspairean inntinneach airson rannsachadh oir tha iad a’ riochdachadh buidheann sònraichte de fhàs-bheairtean a tha air atharrachadh gu soirbheachail gu àrainneachdan eadar-mheasgte, a’ toirt a-steach fionnaichean uisge-uisge. Le bhith a’ sgrùdadh an ginean, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air bunait ginteil nan atharrachaidhean sin.