Beachdan ùra air iomadachadh Actin Wave: A’ fuasgladh an uidheamachd air cùl gluasad cealla

Tha pàirt deatamach aig filamentan actin ann an cytoskeleton cheallan eukaryotic, a’ toirt buaidh air cumadh cealla, polarity, agus gluasad. Tha rannsachadh o chionn ghoirid air seallaidhean inntinneach a lorg air iongantas “tonnan actin” - daineamaigs coltach ri tonn de fhilamentan actin a bhios a ’sgaoileadh taobh a-staigh cheallan - a’ tilgeil solas air an ailtireachd agus an uidheamachd a tha air cùl gluasad cealla.

Roimhe sin, bha fios gu bheil tonnan actin a’ nochdadh ann an diofar sheòrsaichean cealla agus gu bheil iad an sàs ann am pròiseasan leithid imrich cealla, adhesion, cytokinesis, agus neurogenesis. Ach, cha robh fios fhathast dè an dearbh dhòigh anns am bi na tonnan sin a’ sgaoileadh.

Chleachd sgioba de luchd-rannsachaidh air an stiùireadh le Günther Gerisch agus Marion Jasnin aig Institiud Bith-cheimigeachd Max Planck ann am Martinsried, sa Ghearmailt, dòighean ìomhaigheachd adhartach gus sgrùdadh a dhèanamh air iomadachadh tonn actin ann an ceallan Dictyostelium. Tro tomagrafaidheachd cryo-electron in situ agus ullachadh sampall giùlan ian le fòcas cryo, fhuair an sgioba sealladh 3D àrd-rùn de phròtainean actin san àrainneachd cheallach dùthchasach aca.

Nochd na co-dhùnaidhean aca gu bheil tonnan actin a’ gluasad tro uidheamachd anns a bheil actin polymerization air a bhrosnachadh le pròtanan ris an canar an iom-fhillte Arp2/3. Tha am polymerization seo a’ leantainn gu bhith a’ leudachadh filamentan ùra bhon fheadhainn a th’ ann mar-thà. Gu cudromach, thug an luchd-rannsachaidh fa-near gu bheil coltas gur e nucleation filament, seach leudachadh, am prìomh dhòigh a tha a’ stiùireadh iomadachadh thonn.

A bharrachd air an sin, le bhith a’ sgrùdadh eagrachadh gheugan actin agus an dàimh a th’ aca ris an membran cealla ceangailte ris an t-substrate air am bi na tonnan a’ sgaoileadh, fhuair an sgioba a-mach gu bheil an t-ionad Arp2/3 a’ fàbharachadh sìoladh filament a dh’ ionnsaigh an membran. Bidh filamentan màthaireil gu ìre mhòr a 'fàs co-shìnte ris an membran, fhad' sa tha filamentan nighean a 'coimhead ris an membran.

Mar thoradh air na beachdan sin chaidh uidheamachd ùr a mholadh airson gluasad nan tonn. Tha polymerization actin air a bhrosnachadh aig an membran le factaran leithid VASP, a bhios a’ co-obrachadh leis an ionad Arp2/3 gus na filamentan às am bi brannadh a ’tachairt. Mar a bhios an tonn a’ sgaoileadh, tha ginealaichean ùra de fhilamentan agus arrays coltach ri teanta air an cruthachadh, a’ cur ri adhartas òrdaichte an lìonra actin.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a’ phròiseas toinnte de iomadachadh tonn actin agus a’ cur ri ar tuigse mu ghluasad cealla. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh san raon seo cothroman ùra fhuasgladh airson eadar-theachdan teirpeach a tha ag amas air pròiseasan cealla a tha an urra ri dinamics actin.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an tonnan actin?

Tha tonnan actin a’ toirt iomradh air daineamaigs coltach ri tonn de fhilamentan actin taobh a-staigh cheallan eukaryotic. Tha àite deatamach aig na tonnan sin ann a bhith a’ riaghladh cumadh cealla, polarity, agus gluasad.

Dè na pròiseasan anns a bheil tonnan actin an sàs?

Thathas air faighinn a-mach gu bheil tonnan actin an sàs ann an grunn phròiseasan cealla, a’ gabhail a-steach imrich cealla, adhesion, cytokinesis, agus neurogenesis.

Dè an dòigh a th’ air cùl iomadachadh tonn actin?

Tha rannsachadh o chionn ghoirid a’ moladh gu bheil tonnan actin a’ gluasad tro uidheamachd a tha a’ toirt a-steach polymerization actin air a bhrosnachadh le pròtanan leithid an t-ionad Arp2/3. Bidh filamentan ùra a’ tighinn air falbh bhon fheadhainn a th’ ann mar-thà, a’ cur ri iomadachadh coltach ri tonn.

Ciamar a chaidh ailtireachd tonnan actin a sgrùdadh?

Chleachd luchd-rannsachaidh dòighean ìomhaigheachd adhartach, a’ gabhail a-steach tomagrafaidheachd cryo-electron in situ agus ullachadh sampall beam ian le fòcas cryo, gus pròtanan actin fhaicinn anns an àrainneachd cheallach dùthchasach aca. Leig seo le tuigse mhionaideach air eagrachadh agus rèiteachadh filamentan actin aig àm iomadachadh thonn.