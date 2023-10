A’ bruidhinn mu thoraidhean: Ag àrdachadh chòmhraidhean agus a’ togail dhàimhean

Faodaidh tòiseachadh air còmhradh le coigreach a bhith na fhìor eagal. Ge bith an e seo a 'chiad latha aig sgoil ùr no obair ùr, bidh a' chiad eadar-obrachadh tric a 'tighinn le cuideam agus iomagain shòisealta. Ach, tha rannsachadh ùr bhon Oilthigh aig Albany agus Oilthigh Dhiùc a’ moladh gum faod a bhith a’ beachdachadh air toraidhean a tha air an taisbeanadh a bhith na inneal cuideachail ann a bhith a’ briseadh na deigh agus a’ leasachadh builean còmhraidh.

Rinn am prìomh ùghdar Hillary JD Wiener, còmhla ris na co-ùghdaran Seumas R. Bettman agus Mary Frances Luce, sgrùdadh leis an tiotal “Còmhraidhean le toradh: Cuin a bhios tòiseachadh air còmhradh le bhith a’ toirt iomradh air toradh a’ leantainn gu builean còmhraidh nas fheàrr?” Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Journal of Consumer Psychology, a’ sgrùdadh mar as urrainn do thoraidhean a tha air an taisbeanadh gu poblach le luchd-cleachdaidh buaidh a thoirt air an dòigh anns am bi daoine eile a’ tòiseachadh còmhraidhean leotha.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil còmhraidhean a thòisichear le bhith a’ toirt iomradh air toradh gu tric tlachdmhor agus fèin-fhoillseachaidh. Le bhith dìreach a’ toirt iomradh air nì leis a’ choigreach, faodaidh daoine drochaid còmhraidh a chruthachadh a lean gu còmhraidhean nas doimhne agus nas sàsaiche mu eòlasan, ùidhean no cuspairean eile.

Rinn an luchd-rannsachaidh trì sgrùdaidhean gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh a bhiodh aig tòiseachadh air còmhradh tro iomradh toraidh. Fhuair iad a-mach gu bheil còmhraidhean nas soirbheachaile nuair a thèid an tòiseachadh le bhith a’ toirt iomradh air toradh. A bharrachd air an sin, rannsaich iad feartan nithean a tha air an ainmeachadh gu tric agus a’ leantainn gu builean còmhraidh adhartach.

Ged a tha rannsachadh ro-làimh air fòcas a chuir air na buannachdan bho bhith a’ beachdachadh air toraidhean an àite eòlasan, tha an sgrùdadh seo a’ moladh gum faod toraidhean a bhith nan luchd-tòiseachaidh còmhraidh a bhios a’ comasachadh ceanglaichean brìoghmhor. Faodar toraidhean a chleachdadh mar àiteachan inntrigidh gus beachdachadh air eòlasan leithid tursan no cuirmean nach deach a thogail air dhòigh eile.

Ach, tha an sgrùdadh cuideachd a’ togail cheistean a dh’ fheumas tuilleadh sgrùdaidh. Tha e a’ moladh a bhith a’ sgrùdadh diofar dhòighean air cuspairean còmhraidh a làimhseachadh agus a’ sgrùdadh luchd-tòiseachaidh còmhraidh taobh a-muigh cuspairean co-cheangailte ris an aimsir. A bharrachd air an sin, tha feum air rannsachadh gus tuigse fhaighinn air na dòighean anns am bi toraidhean a’ comasachadh còmhraidhean tlachdmhor.

Tha an sgrùdadh cuideachd a 'moladh gu bheil stuthan tarraingeach buailteach a bhith a' faighinn moladh no iomradh ach 's dòcha nach bi iad a' leantainn gu còmhraidhean leudaichte. Air an làimh eile, is ann ainneamh a thathas a’ toirt iomradh air toraidhean co-cheangailte ri pàirtean sòghail no dlùth de dhearbh-aithne pearsanta, leithid creideamh, air sgàth taboos sòisealta. A bharrachd air an sin, thug cuid de luchd-agallaimh iomradh air a bhith a’ cleachdadh thaisbeanaidhean toraidh gus co-chòrdalachd a thomhas nuair a bha iad a’ cruthachadh charaidean ùra.

Bu chòir do rannsachadh san àm ri teachd sgrùdadh a dhèanamh air dè cho tric agus dè na suidheachaidhean a bhios còmhraidhean le cuideachadh le toradh a’ tachairt. Tha e cuideachd cudromach sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar iomradh toraidh agus suidheachaidhean stiogma, leithid ciorraman corporra. Tha an sgrùdadh a’ togail cheistean inntinneach a thaobh a bheil daoine fa leth le suidheachaidhean stiogma a’ taisbeanadh thoraidhean gus còmhraidhean a bhrosnachadh a stiùireas air falbh bho chuspairean mì-chofhurtail no neo-mhiannach.

Gu crìch, tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh na cothroman a th’ ann a bhith a’ cleachdadh thoraidhean mar luchd-tòiseachaidh còmhraidh gus eadar-obrachadh sòisealta a neartachadh agus dàimhean a thogail. Le bhith a’ toirt iomradh air toradh a tha air a thaisbeanadh gu poblach le coigreach faodaidh sin drochaid a chruthachadh airson còmhraidhean nas doimhne agus nas tlachdmhoire. Tha e a’ toirt seachad dòigh shìmplidh ach èifeachdach air cnapan-starra sòisealta a bhriseadh sìos agus cuir an-aghaidh na dùbhlain a tha an lùib a bhith a’ tòiseachadh chòmhraidhean le daoine air nach eil iad eòlach.

FAQ:

C: Ciamar as urrainn bruidhinn mu thoraidhean conaltradh a leasachadh?

A: Faodaidh deasbad mu thoraidhean a tha air an taisbeanadh a bhith na thoiseach tòiseachaidh còmhraidh agus a’ comasachadh eadar-obrachaidhean nas tlachdmhoire agus nas fèin-fhoillseachaidh. Bidh e a’ fosgladh dhorsan gu còmhraidhean nas doimhne mu eòlasan, ùidhean, no cuspairean eile.

C: A bheil seòrsaichean sònraichte de thoraidhean ann a tha a’ leantainn gu còmhraidhean nas fheàrr?

F: Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faod nithean a tha air an ainmeachadh gu tric agus nach eil co-cheangailte ri cuspairean mothachail leithid creideamh no sòghalachd leantainn gu builean còmhraidh adhartach.

C: Ciamar as urrainn do thoraidhean conaltradh mu eòlasan a dhèanamh comasach?

F: Faodaidh toraidhean a bhith nan pìosan còmhraidh a leigeas le daoine bruidhinn no ionnsachadh mu eòlasan leithid tursan no cuirmean air nach biodh iad air bruidhinn air dhòigh eile.

C: An urrainn do chòmhraidhean le toradh cuideachadh le faighinn thairis air cnapan-starra sòisealta?

F: Faodaidh, le bhith a’ toirt iomradh air toradh air a thaisbeanadh le coigreach cuidichidh e le bhith a’ briseadh sìos cnapan-starra sòisealta agus cuir an-aghaidh an “neo-shòisealta” a bhios tric a’ faighinn nuair a thòisicheas tu air còmhraidhean le daoine air nach eil iad eòlach.

C: A bheil buannachdan sam bith ann a bhith a’ taisbeanadh thoraidhean le beagan tarraing?

F: Faodaidh a bhith a’ taisbeanadh thoraidhean le glè bheag de tharraing a bhith na dhòigh sgrìonaidh airson co-chòrdalachd ann a bhith a’ cruthachadh charaidean ùra. Bidh e a’ cuideachadh dhaoine fa-leth gus beachdan is ùidhean charaidean a thomhas.

(Tobar: phys.org)