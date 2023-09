Gut Microbiome Co-cheangailte ri Slàinte Cnàimh agus Cunnart Osteoporosis, Taisbeanaidhean Sgrùdaidh

By

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gum faodadh pàirt a bhith aig ar microbiome gut nar slàinte chnàmhan agus cuideachadh gus cunnart osteoporosis agus briseadh a sheachnadh. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann Crìochan ann an Endocrinology, a’ sgrùdadh raon “osteomicrobiology” agus a chomas air meanbh-bhitheòlasan gut atharrachadh airson slàinte cnàimh nas fheàrr.

Rinn luchd-rannsachaidh bho Eabhra SeniorLife agus Hinda agus Arthur Marcus Institute for Ageing Research anns na SA sgrùdadh air fir nas sine gus feartan atharraichte a chomharrachadh a chuireas ri slàinte cnàimhneach. A’ cleachdadh ìomhaighean àrd-rèiteachaidh den ghàirdean is den chas, lorg iad gu robh ceanglaichean àicheil aig cuid de bacteria ri slàinte cnàimh ann an inbhich nas sine.

Tha aon de na bacteria, Akkermansia, air a bhith ceangailte ri reamhrachd, agus tha bacterium Clostridiales DTU089 air a bhith nas pailte ann an daoine fa leth le gnìomhachd corporra nas ìsle agus in-ghabhail pròtain. Tha sgrùdaidhean roimhe seo air ceanglaichean a stèidheachadh eadar gabhail a-steach pròtain, gnìomhachd chorporra, agus slàinte cnàimhneach.

Chomharraich an sgrùdadh pàtrain a’ nochdadh gu bheil barrachd pailteas de mhicrobiota sònraichte co-cheangailte ri ceumannan nas miosa de dhlùth chnàmhan agus microarchitecture. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh tuilleadh sgrùdaidhean gus sgrùdadh a dhèanamh air na dàimhean eadar gnèithean bacterial sònraichte anns a’ chnàimh agus ionracas cnàimhneach. Bidh iad cuideachd ag amas air slighean gnìomh a chomharrachadh air a bheil buaidh aig na bacteria sin a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air slàinte cnàimh.

Ged a tha e ro-luath co-dhùnadh a bheil buaidh dhìreach aig fàs-bheairtean bacteriach air slàinte cnàimhneach, tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gum faodadh am microbiome gut a bhith na thargaid airson buaidh a thoirt air slàinte cnàimhneach san àm ri teachd. Faodaidh cuid de bacteria anns an t-sgoltadh leantainn gu ìrean ìosal de shèid, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air slàinte cnàimh.

Le bhith a’ tuigsinn a’ cheangail eadar an gut microbiome agus slàinte cnàimh dh’ fhaodadh sin cur ri leasachadh eadar-theachdan gus casg a chuir air osteoporosis agus briseadh. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh san raon seo seallaidhean a thoirt seachad air dòighean teirpeach a dh’fhaodadh a bhith ann airson slàinte cnàimh a leasachadh stèidhichte air a bhith a’ làimhseachadh an gut microbiome.

