Bidh pàirt deatamach aig microbiota màthaireil ann an leasachadh fetal, taisbeanaidhean sgrùdaidh

Ann an sgrùdadh Fionnlannach o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann am BMC Biology, tha luchd-rannsachaidh air eadar-dhealachaidhean mòra a lorg ann an gnìomhachd gine ann an caolan fetal, eanchainn, agus placenta a rèir microbiota na màthar agus na todhar a rinn iad. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt fianais gu bheil microbiota na màthar deatamach airson leasachadh agus slàinte a clann.

Ron sgrùdadh seo, cha robh mòran eòlach air na dòighean agus an eadar-obrachadh eadar microbiota na màthar agus leasachadh fetal. Gus seo a sgrùdadh, rinn an luchd-rannsachaidh coimeas eadar fetusan bho dhama luchag àbhaisteach leis an fheadhainn bho dhama luchag gun bhioran a bha a’ fuireach ann an àrainneachd sterile. Rinn iad mion-sgrùdadh air abairt gine agus dùmhlachd metabolites anns a’ bhroinn fetal, eanchainn, agus placenta.

Nochd na co-dhùnaidhean eadar-dhealachaidhean mòra ann an abairt gine eadar fetuses damaichean lucha àbhaisteach agus saor bho bhitheagan. Anns an t-sgoltadh, cha robh an siostam dìon agus ginean eadar-obrachaidh microbe aoigheachd cho gnìomhach ann am fetuses damaichean gun bhioran. A bharrachd air an sin, chaidh eadar-dhealachaidhean fhaicinn ann an abairt ghinean co-cheangailte ri leasachadh an t-siostam nearbhach agus gnìomhachd san eanchainn, a bharrachd air ginean a tha a’ riaghladh torrachas sa phlacenta.

Bha na h-eadar-dhealachaidhean ann an abairt gine nas fhollaisiche ann am fetuses fireann, a’ moladh gum faodadh iad a bhith nas mothachail air buaidhean microbiota màthaireil. Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd todhar neo-aithnichte san fhàsas a tha dualtach meanbh-fhàs-bheairtean agus deatamach airson leasachadh fa leth.

Tha tuilleadh rannsachaidh ga dhèanamh gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha metabolites microbial a’ tachairt ann am mamalan eile agus gus tuigse fhaighinn air buaidh easbhaidhean ann an eadar-obrachaidhean aoigheachd-microbe aig ìrean tràth beatha. Faodaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo cur ri tuigse nas fheàrr air tùs eas-òrdughan sònraichte agus stiùireadh ro-innleachdan casg is làimhseachaidh san àm ri teachd.

stòran:

Aleksi Husso et al, Buaidh microbiota màthaireil agus metabolites microbial air caolan fetal, eanchainn, agus placenta, Bith-eòlas BMC (2023). DOI: 10.1186 / s12915-023-01709-9

Oilthigh Helsinki