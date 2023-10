Sgrùdadh a’ nochdadh buaidh rothaireachd methan ann an lochan Artaigeach air atharrachadh clìomaid

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Northwestern agus Oilthigh Wyoming air solas a thilgeil air buaidh meatan a chaidh a dhèanamh ann an lochan Artaigeach air atharrachadh clìomaid. Rinn an sgrùdadh sgrùdadh air còmhdach cèir de dhuilleagan a chaidh a ghleidheadh ​​​​ann an grùid bhon àm Holocene tràth gu meadhan gus seallaidhean fhaighinn air pàtrain rothaireachd meatan aig amannan blàthachaidh àrsaidh.

Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air grùid bho cheithir lochan anns a’ Ghraonlainn agus lorg iad bith-chomharran cèir a bha uair nam pàirt de chòinneach donn uisgeach. Nochd na co-dhùnaidhean gun tug amannan blàthachaidh san àm a dh'fhalbh anns an Holocene meadhan air na lochan sin mòran meatan a ghineadh. Tha seo na adhbhar dragh leis gu bheil meatan na ghas taigh-glainne làidir a tha a’ cur ri atharrachadh clìomaid.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh blàthachadh leantainneach leantainn gu sgaoilidhean meatan neo-mheasraichte bho lochan Artaigeach. Chùm na lochan a chaidh a sgrùdadh san sgrùdadh rothaireachd meatan nas dian airson mìltean de bhliadhnaichean anns an ùine blàthachaidh mòr mu dheireadh, a thachair nuair a ghluais an Talamh bhon linn deighe mu dheireadh. Tha seo a’ toirt taic don bheachd gu bheil rothaireachd meatan ann an lochan Artaigeach an urra ri suidheachadh na gnàth-shìde.

Thog Magdalena Osburn, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, cho cudromach sa tha e coimhead ris an àm a dh’ fhalbh gus ro-innse a dhèanamh air an àm ri teachd againn air planaid blàthachaidh. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt seachad dàta luachmhor a thaobh amannan nas motha de rothaireachd meatan aig amannan blàth agus a’ cur cuideam air an fheum air tuigse fhaighinn air a’ cheangal eadar teòthachd blàthachaidh agus cinneasachadh meatan ann an lochan Artaigeach.

Chleachd an sgrùdadh dàta bho dhà loch anns a’ Ghraonlainn agus dàta a bha ann bho dhà loch a bharrachd. Cho-dhùin an luchd-rannsachaidh làthaireachd meatan anns an ùine Holocene tràth gu meadhan le bhith a’ dèanamh anailis air co-dhèanamh hydrogen isotopic de chèir planntrais uisgeach anns a’ ghrùid. Chaidh mothachadh cuideachd gun robh còinnich uisgeach anns na lochan a’ gabhail a-steach cuid den mheatan, a dh’ fhaodadh a bhith air a leigeil ma sgaoil dhan àile a lasachadh.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ sealltainn gu bheil lochan Artaigeach ann an cunnart bho atharrachaidhean air an stiùireadh le gnàth-shìde ann an rothaireachd meatan, cha bhith a h-uile loch a’ nochdadh an aon daineamaigs. Ach a dh’ aindeoin sin, tha na co-dhùnaidhean a’ cur ri ar tuigse air buaidh blàthachadh luath san Artaig air gnàth-shìde na cruinne. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar teòthachd blàthachaidh agus cinneasachadh meatan ann an lochan Artaigeach, leis gu bheil iad cudromach mar thùsan nàdarra de mheatan.

