Tha soilleireachd constellites saideal a’ togail dhùbhlain airson reul-eòlas stèidhichte air an talamh

Tha sgrùdadh eadar-nàiseanta o chionn ghoirid air a cho-òrdanachadh leis an innleadair aerospace Siegfried Eggl bho Oilthigh Illinois Urbana-Champaign air dearbhadh gu bheil saidealan a tha air an cleachdadh às ùr cho soilleir ri rionnagan a chithear don t-sùil rùisgte. Tha an soilleireachd seo na adhbhar dragh do reul-eòlas stèidhichte air an talamh, oir faodaidh e bacadh a chuir air beachdan.

Lorg an sgrùdadh gun do ràinig saideal BlueWalker 3 aig AST Space Mobile, anns an robh antenna mòr sreath ceum air cheum, soilleireachd as àirde de mheud 0.4, ga fhàgail mar aon de na stuthan as soilleire ann an speur na h-oidhche. A bharrachd air an sin, bha meud lèirsinneach de 5.5 aig an Adaptor Carbad Cur air bhog gun lorg, nas gile na am meud de 7 a chaidh a mholadh leis an Aonadh Reul-eòlais Eadar-nàiseanta.

Tha an àireamh de constellations saideal a tha a’ sìor fhàs, leithid Starlink, nan adhbhar dragh nas motha buileach. Le companaidhean an dùil mìltean gu ceudan de mhìltean de shaidealan a chuir air bhog, dh’ fhaodadh speur na h-oidhche atharrachadh gu mòr. Dhaingnich Eggl gum faod na saidealan soilleir sin, còmhla ris an gluasad aca, dragh a chuir air beachdan agus call dàta adhbhrachadh airson teileasgopan.

Thathas a’ dèanamh oidhirpean gus dèiligeadh ris a’ chùis seo. Mar eisimpleir, tha Starlink a’ sgrùdadh roghainnean gus uachdar na saidealan aca a dhèanamh nas dorcha gus barrachd solas na grèine a ghabhail a-steach agus meòrachadh a lughdachadh. Ach, tha an dòigh-obrach seo a’ gineadh teas, a tha na dhùbhlan innleadaireachd a bharrachd. Tha SpaceX cuideachd a’ beachdachadh air panalan grèine meòrachail a chleachdadh le sgàthan dielectric gus faileasan ath-stiùireadh air falbh bhon Talamh.

Tha co-obrachadh eadar gnìomhachas an fhànais agus speuradairean deatamach gus fuasglaidhean èifeachdach a lorg. Is e an t-amas a’ bhuaidh a th’ aig constellations saideal air reul-eòlas stèidhichte air an talamh a lughdachadh agus ionracas ionadan-amhairc a ghleidheadh. Tha an sgrùdadh a’ togail mothachadh mun chùis agus a’ soilleireachadh an fheum air tuilleadh rannsachaidh agus co-obrachaidh.

Tha an sgrùdadh, “Beachdan optigeach air saideal reul-bhroinn ultrabright,” air fhoillseachadh anns an iris Nature.

stòran:

- Nandakumar, S., Ugh, S., Tregloan-Reed, J., et al. (2023). “Beachdan optigeach air saideal reul-bhroinn ultrabright.” Nàdar, DOI: 10.1038 / s41586-023-06672-7.