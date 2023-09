Bidh fo-strat ann am Magnetosphere na Talmhainn a’ toirt seachad lèirsinn airson ro-innse aimsir fànais

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid le luchd-saidheans bho Institiud Geomagnetism Innseanach (IIG) air solas a chuir air àite substorms ann an magnetosphere na Talmhainn agus a’ bhuaidh aca air ro-aithris na sìde san fhànais. Is e buairidhean goirid ann am magnetosphere na Talmhainn a th’ ann an fo-stoirmean a dh’ adhbhraicheas dipolarization achadh magnetach, a’ leantainn gu àrdachadh ann an flux ian trom anns an magnetosphere a-staigh.

Rinn an sgrùdadh, a chleachd dàta bhon ionnstramaid Mass Spectrometer Helium, Oxygen, Proton, agus Electron (HOPE) agus Suite Ionnsramaid Achaidh Dealain is Magnetic agus Saidheans Amalaichte (EMFISIS) air bòrd an soitheach-fànais Radiation Belt Storm Probes (RBSP) 22 tachartas substorm. bho 2018. Bha an luchd-saidheans a’ cuimseachadh air feartan dipolarization achadh magnetach agus an co-dhàimh a th’ aige ri àrdachadh sruthadh ion O + agus H + shunndach.

Tha buaidh aig factaran leithid an Raon Magnetic Interplanetary (IMF), astar gaoithe grèine, agus cuideam fiùghantach gaoithe grèine. Tha taobh deas an IMF na phrìomh fheart ann a bhith a’ brosnachadh fo-stoirmean, leis gu bheil e ag adhbhrachadh ath-cheangal magnetach anns an magnetosphere ri taobh an latha. Gu cuibheasach, mairidh substorms airson timcheall air 2-4 uairean agus bidh iad a’ leigeil a-mach mòran lùth a chaidh a thoirt a-mach às an eadar-obrachadh eadar gaoth na grèine agus an magnetosphere.

Tha tuigse air àite duilleag plasma ann a bhith a’ giùlan agus a’ luathachadh ions aig àm fo-stoirmean deatamach airson sgrùdadh a dhèanamh air daineamaigs an fhànais a-muigh faisg air an Talamh, ris an canar Geospace. Gu h-àbhaisteach, tha Geospace air a dhèanamh suas de ions H +, ach tha amannan ann far am bi a’ chuibhreann de ianan O+ ag èirigh gu h-obann. Tha làthaireachd ions O + ag atharrachadh dinamics plasma Geospace, a’ soilleireachadh an fheum air atharrachaidhean flux ion a sgrùdadh airson ro-aithris sìde fànais nas fheàrr.

Le bhith a’ sgrùdadh nan atharrachaidhean ann an co-dhèanamh ion aig àm fo-stoirmean, faodaidh luchd-saidheans adhbhar agus sgìre nan caochlaidhean sin a dhearbhadh gu ceart. Cuiridh an t-eòlas seo tuilleadh ri cruinneas ro-innsean sìde fànais san àm ri teachd, a’ toirt buannachd do ghrunn thagraidhean a tha an urra ri siostaman conaltraidh agus seòlaidh saideal.

Ann an co-dhùnadh, tha an sgrùdadh a rinn luchd-saidheans bho Institiud Geomagnetism Innseanach a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air fo-strat ann an magnetosphere na Talmhainn agus am buntainneachd ri ro-aithris na sìde fànais. Tha na co-dhùnaidhean a’ cur ri tuigse nas fheàrr air daineamaigs plasma ann an Geospace agus a’ fuasgladh na slighe airson ro-innse nas cinntiche a thaobh sìde fànais san àm ri teachd.

stòran:

- Institiud Geomagnetism Innseanach (IIG)

- Adhartasan ann an Space Research Journal