Ceangal a dh’ fhaodadh a bhith eadar COVID-19 agus Galar Alzheimer

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air solas a chuir air inneal moileciuil a dh’ fhaodadh a bhith comasach air na comharran inntinneil a mhìneachadh, a ’toirt a-steach“ ceò eanchainn, ”a dh’ fhuiling daoine fa-leth air a bheil a ’bhìoras SARS-CoV-2. Tha an rannsachadh cuideachd a’ moladh ceangal a dh’ fhaodadh a bhith ann eadar COVID-19 agus leasachadh no fàs nas miosa de ghalar Alzheimer.

Rinn an sgrùdadh, air a stiùireadh le Cristina Di Primio agus a co-obraichean, sgrùdadh air buaidh gabhaltachd SARS-CoV-2 air ceallan neuronal agus modalan luchag. Chuir an sgioba fòcas air pròtain ris an canar Tau, a tha ainmeil airson a phàirt ann an leasachadh galar Alzheimer. Ann an daoine fa leth le Alzheimer, bidh moileciuilean Tau a’ dol an lùib a chèile agus a’ cruinneachadh ann an neurons.

Nochd an rannsachadh, nuair a bhios SARS-CoV-2 a’ toirt buaidh air ceallan neuronal no eanchainn na luchaige, bidh e ag eadar-obrachadh le Tau, ag adhbhrachadh pròiseas ris an canar hyperphosphorylation. Tha am pròiseas seo a’ toirt a-steach buidhnean fosfáit a chur ri Tau aig àiteachan ceangail sònraichte. Gu inntinneach, bha an hyperphosphorylation a chaidh fhaicinn san sgrùdadh mar sgàthan air na pàtrain fosphorylation a chithear ann an euslaintich Alzheimer.

A bharrachd air an sin, lorg an luchd-rannsachaidh àrdachadh mòr ann an ìrean Tau anns a ’chuibhreann do-sheasmhach de cheallan gabhaltach, a’ nochdadh atharrachaidhean pathological air a ’phròtain. Chan eil e soilleir a bheil na h-atharrachaidhean sin mar thoradh dìreach air a’ bhìoras no mar phàirt de fhreagairt dìon cealla.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a ’cheangal a dh’ fhaodadh a bhith eadar COVID-19 agus galar Alzheimer, tha feum air barrachd rannsachaidh gus na h-innealan bunaiteach a thuigsinn agus buntainneas clionaigeach a stèidheachadh. Ach a dh ’aindeoin sin, tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air buaidhean eanchainn fad-ùine COVID-19.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ cur ris a’ bhuidheann fianais a tha a’ sìor fhàs a’ nochdadh gum faodadh buaidh a bhith aig galar COVID-19 nas fhaide na comharran analach. Tha an eadar-obrachadh eadar SARS-CoV-2 agus Tau a’ togail chothroman inntinneach airson rannsachadh san àm ri teachd agus leasachadh eadar-theachdan teirpeach.

Àireamh an iris: Di Primio, C., et al. (2023) Bidh fìor dhroch ghalar coronavirus syndrome analach analach 2 a’ leantainn gu ainm-sgrìobhte pathological Tau ann an neurons. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Nòta: Tha an artaigil tùsail a’ toirt seachad fiosrachadh nas mionaidiche agus gheibhear thuige tron ​​iomradh iris a chaidh a thoirt seachad.)