Daoine le HIV ann an cunnart nas àirde airson ath-ghalarachadh COVID-19, lorg sgrùdadh

Tha sgrùdadh ùr air a stiùireadh leis na h-Ionadan airson Smachd agus Bacadh Galar (CDC) a’ nochdadh gu bheil ìrean nas àirde de ath-fhilleadh COVID-19 aig daoine fa leth le HIV (PWH) an coimeas ris an fheadhainn às aonais HIV (PWOH).

Rinn an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Galaran gabhaltach a tha a’ tighinn am bàrr, mion-sgrùdadh air dàta bho 453,587 inbheach ann an Chicago a bha air an galar le SARS-CoV-2 bhon chiad ghalar aca chun Chèitean 2022. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air toraidhean deuchainn COVID-19 agus clàran banachdach ceangailte ri HIV leasaichte Chicago / AIDS siostam aithris.

Lorg an sgrùdadh gu robh 5.3% de dhaoine fa-leth COVID-positive air eòlas fhaighinn air ath-dhìon, a’ toirt a-steach 6.7% de PWH agus 5.2% de PWOH. Bha ìre ath-dhìolaidh aig PWH de 66 gach 1,000 neach-bliadhna, nas àirde na an 50 gach 1,000 neach-bliadhna am measg PWOH. Às deidh atharrachadh airson factaran eile, bha ìre gu math nas àirde de ath-fhilleadh COVID-19 aig PWH (1.46 gach 1,000 bliadhna neach) an coimeas ri PWOH.

Chaidh a thoirt fa-near, am measg dhaoine a fhuair eòlas air ath-ghalarachadh, gu robh PWH buailteach a bhith nas sine (le aois mheadhanach de 43 bliadhna) an taca ri PWOH (le aois mheadhanach de 36 bliadhna). Bha PWH cuideachd nas buailtiche a bhith nam fir (79.3% an coimeas ri 40.9%) agus Dubh (53.7% an coimeas ri 27.0%). A bharrachd air an sin, bha coltas ann gum biodh PWH air a’ phrìomh shreath banachdach COVID-19 agus àrdachadh fhaighinn an taca ri PWOH (31.8% an coimeas ri 22.1%). Gu inntinneach, bha ceudad nas lugha de PWH gun bhanachdach aig àm a’ chiad ghalair aca an taca ri PWOH (87.5% an coimeas ri 91.0%).

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha PWH às deidh a’ chlàr banachdach COVID-19 a chaidh a mholadh, a’ toirt a-steach a bhith a’ faighinn dòsan àrdachaidh, gus an cunnart bho ath-ghalarachadh SARS-CoV-2 a lughdachadh. A-mach às an luchd-còmhnaidh a fhuair a’ bhanachdach ron chiad ghalar aca, bha 54.2% air crìoch a chuir air prìomh shreath banachdach Pfizer / BioNTech. Am measg nan daoine a fhuair eòlas air ath-ghalar, bha 39.6% air crìoch a chuir air an t-sreath bun-sgoile ach cha robh iad air àrdachadh fhaighinn fhathast.

Ge bith dè an tonn caochlaideach agus cairteal mìosachain, bha PWH gu cunbhalach a’ taisbeanadh ìre ath-dhìolaidh nas àirde na PWOH. Thachair an tachartas ath-dhìolaidh as àirde am measg PWH rè mòr-chuid strain Omicron, le 50 cùis gach 1,000 neach-bliadhna. Uile gu lèir, bha còrr air 16 ath-ghalarachadh gach 1,000 neach-bliadhna air aithris am measg PWH.

Gus casg a chuir air ath-ghalairean SARS-CoV-2, tha na h-ùghdaran a’ daingneachadh gum bu chòir dha PWH cumail ris a’ chlàr banachdach COVID-19 a thathar a’ moladh, a’ toirt a-steach dòsan àrdachaidh.

- Ionadan airson Smachd agus Bacadh Galar (CDC)

- Leabhar-latha Galaran gabhaltach a tha a’ tighinn am bàrr