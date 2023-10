Sgrùdadh a’ lorg nach eil ceangal creideimh a’ toirt buaidh air cleachdadh pornagraf air-loidhne sa Ghearmailt

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns na Tasglannan Giùlan Feise air sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar ceangal creideimh agus cleachdadh pornagraf air-loidhne sa Ghearmailt. Chleachd an luchd-rannsachaidh dàta pannal tracadh lìn còmhla ri dàta suirbhidh gus seallaidhean fhaighinn air giùlan air-loidhne diofar bhuidhnean creideimh.

Eu-coltach ri sgrùdaidhean roimhe a mhol co-dhàimh làidir eadar creideamh agus cleachdadh pornagraf, tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil Caitligich Gearmailteach, Pròstanaich, agus daoine le creideamh neo-chliùiteach buailteach a bhith a’ cleachdadh pornagraf air-loidhne. Air an làimh eile, chan eil buill de mhion-chreideamhan, leithid Muslamaich no Crìosdaidhean Orthodox, cho dualtach a dhol an sàs ann am pornagraf air-loidhne.

Nochd an sgrùdadh cuideachd toraidhean eadar-dhealaichte an taca ri rannsachadh a chaidh a dhèanamh ann an dùthchannan eile. Anns a’ Ghearmailt, chan eil a bhith Pròstanach no Caitligeach a’ lughdachadh gu mòr an coltas gun tèid pornagraf air-loidhne a chleachdadh, eu-coltach ri dùthchannan mar na Stàitean Aonaichte. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gum faodadh an eadar-dhealachadh seo a bhith air a thoirt air sgàth beachdan nas libearalach Chrìosdaidhean Gearmailteach.

Is e aon chuingealachadh air rannsachadh a rinneadh roimhe air a’ chuspair seo gu robh e gu mòr an urra ri fèin-aithris tro sgrùdaidhean, a dh’ fhaodadh a bhith buailteach do chlaonadh agus mearachd. Tha cleachdadh dàta pannal tracadh lìn a’ toirt seachad tomhas nas cuimseach agus nas cruinne air giùlan dhaoine air-loidhne, a’ gabhail a-steach cleachdadh pornagraf.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gu bheil co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e dòighean eile a chleachdadh, leithid tracadh lìn, gus cuspairean mothachail leithid pornagraf air-loidhne a sgrùdadh. Le bhith an urra ri dàta tracadh lìn, faodaidh luchd-rannsachaidh faighinn seachad air na crìochan co-cheangailte ri dàta fèin-aithris, a’ dèanamh cinnteach gu bheil tuigse nas coileanta aca air fìor ghnìomhachd air-loidhne dhaoine.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ cur ri ar tuigse mun dàimh eadar ceangal creideimh agus cleachdadh pornagraf air-loidhne sa Ghearmailt. Tha e a’ cur cuideam air an fheum air rannsachadh adhartach a bhios a’ beachdachadh air eadar-dhealachaidhean cultarach is creideimh nuair a thathar a’ sgrùdadh a leithid de ghiùlan.

Stòr: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Ath-mheasadh air Cleachdadh Pornography Air-loidhne sa Ghearmailt: Cothlamadh de Sgrùdadh Lìn agus Mion-sgrùdadh Dàta Sgrùdaidh, Tasglannan Giùlan Feise (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8