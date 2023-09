Feartan meicnigeach MoS2 nanoribbons aon-fhillte air an sgrùdadh le dòigh tomhais ùr

Tha luchd-saidheans à Iapan agus Sìona air sgrùdadh a dhèanamh air feartan meacanaigeach nanoribbons aon-fhillte molybdenum disulfide (MoS2) le oirean cathair-armachd. Chleachd an sgioba miocroscop dealanach tar-chuir in situ gus modal Young nan nanoribbons a sgrùdadh mar ghnìomh den leud aca.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh modulus Young nan nanoribbons ag atharrachadh gu cas a rèir an leud, le stiffness ceangail nas àirde air fhaicinn airson oirean cathair-armachd. Tha na co-dhùnaidhean aca, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Advanced Science, a’ cur ri tuigse nas fheàrr air freagairt meacanaigeach nan nanoribbons, a tha deatamach airson an cleachdadh ann an innealan dealanach, mothachairean, agus catalysts.

Gu traidiseanta, chaidh criostalan quartz a chleachdadh mar resonators meacanaigeach ann an teicneòlas mothachaidh. Ach, tha ùidh a’ sìor fhàs ann an nano-stuthan adhartach leithid nanoribbons MoS2 aon-fhillte airson an comas mar ath-shuidheachadh tana. Tha tuigse air feartan fiosaigeach agus ceimigeach oirean nanoribbon deatamach airson an cur an gnìomh gu practaigeach anns na h-innealan sin.

Gus feartan meacanaigeach nan nanoribbons a thomhas, leasaich an luchd-rannsachaidh dòigh tomhais micromechanical ùr-nodha a thug a-steach resonator leudachaidh faid stèidhichte air quartz (LER) ann an neach-gleidhidh microscopaidh dealanach tar-chuir in situ (TEM). Bha an dòigh seo a’ ceadachadh tomhais àrd-chruinneas le bhith a’ dèanamh tuairmse air an aon seasmhach earrach de na nanoribbons stèidhichte air atharrachaidhean ann am tricead athshondas an LER.

Le bhith a’ rùsgadh far an t-sreath as fhaide a-muigh de ioma-fhilleadh MoS2 a’ cleachdadh tungstain, fhuair an luchd-rannsachaidh nanoribbon MoS2 aon-fhillte le structar oir cathair-armachd. Dhearbh iad leud agus fad nan nanoribbon bho ìomhaighean TEM agus chleachd iad gluasad tricead an LER gus modulus Young obrachadh a-mach.

Nochd an sgrùdadh gu robh modal nan nanoribbons aig Young ag atharrachadh a rèir an leud. Airson riobanan nas fharsainge, dh'fhuirich am modulus seasmhach, agus airson riobanan nas cumhainge fo 3nm de leud, mheudaich e mar a chaidh an leud sìos. Thug an luchd-rannsachaidh iomradh air seo mar thoradh air stiffness ceangail nas àirde aig na h-oirean an taca ris an taobh a-staigh.

Chuir àireamhachadh teòiridh gnìomh dùmhlachd taic ris na beachdan aca, a’ nochdadh gun do dh’ adhbhraich structar oir cathair-armachd nan nanoribbons barrachd neart oir mar thoradh air bucling de na dadaman Mo agus gluasad dealanach gu na S atoms.

Tha buaidh chudromach aig tuigse air feartan meacanaigeach nanoribbons MoS2 air dealbhadh resonators meacanaigeach nanoscale, ultra-tana. Dh’ fhaodadh na co-dhùnaidhean sin an t-slighe a dhealbhadh airson leasachadh nanosensors amalaichte ann an innealan làitheil, leithid fònaichean sgairteil agus uaireadairean, a’ comasachadh sgrùdadh fìor-ùine air an àrainneachd agus a’ toirt seachad luachan àireamhach airson mothachadh air blas agus fàileadh.

Source: Chunmeng Liu et al, Ceangal nas cruaidhe air oir cathair-armachd ann an nanoribbons disulfide Molybdenum Singilte, Saidheans Adhartach (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477