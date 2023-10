Beachdan ùra mu bhith a’ dearbhadh seata dàta tiugh aerosol MERRA-2 ann an Sìona

Tha luchd-saidheans bho Institiud Rannsachaidh Fiosrachaidh Aerospace (AIR) de Acadamaidh Saidheansan Shìona air sgrùdadh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an Atmosphere, a tha a’ tilgeil solas air dearbhadh dàta MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) ann an Sìona. Tha an stòr-dàta seo, ris an canar Mion-sgrùdadh Ath-shealladh an latha an-diugh airson Rannsachadh agus Iarrtasan dreach 2, deatamach airson sgrùdaidhean gnàth-shìde, modaladh àile, sgrùdadh càileachd adhair, agus sgrùdadh àrainneachd.

Is e aon de na dùbhlain a tha romhpa ann a bhith a’ dearbhadh stòr-dàta MERRA-2 AOT ann an Sìona an cuairteachadh neo-chòmhnard agus gann de Lìonra Aerosol Robotic (AERONET) san roinn. Gus faighinn seachad air an seo, tha an luchd-saidheans air Lìonra Dearbhaidh Bathar Satailteach Aerosol Bun-structair Sìobhalta Nàiseanta (SIAVNET) a stèidheachadh. Tha an lìonra seo ag amas air a’ phròiseas dearbhaidh àrdachadh agus seallaidhean nas cruinne a thoirt seachad air coileanadh an t-seata dàta.

Tha na toraidhean dearbhaidh bho SIAVNET air co-dhùnaidhean inntinneach fhoillseachadh mu cho cinnteach sa tha an dàta MERRA-2 AOT fo dhiofar shuidheachaidhean. Tha an dàta a’ sealltainn cruinneas nas àirde nuair a tha an AOT nas lugha na 1.0, le leathad de 0.712 agus luach R-ceàrnagach de 0.584. Ach, tha an àireamh sa cheud de chàraidean dàta a tha a’ coinneachadh ris an riatanas as ìsle airson Siostam Amharc Gnàth-shìde na Cruinne (GCOS) nas ìsle na 60%, a’ nochdadh gu bheil feum air tuilleadh leasachaidhean.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil càileachd atharrais AOT MERRA-2 ag atharrachadh a rèir àirde agus seusan ann an Sìona. Tha càileachd atharrais nas ìsle aig àirdean nas àirde an taca ri àirdean nas ìsle. A bharrachd air an sin, tha càileachd atharrais an urra ris an t-seusan, leis an coileanadh as ìsle air fhaicinn ann an seusan an earraich. Ach, bidh an càileachd a’ leasachadh mean air mhean anns na ràithean a leanas, leis a’ chàileachd as àirde air fhaicinn sa gheamhradh. Faodaidh làthaireachd aerosol duslach as t-earrach cur ri càileachd atharrais nas ìsle.

Tha na h-oidhirpean dearbhaidh air an cuideachadh le SIAVNET deatamach airson dèanamh cinnteach à earbsachd an dàta MERRA-2 AOT ann an Sìona. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt cothrom do luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air crìochan an t-seata dàta, gu sònraichte ann an roinnean le luchdachadh aerosol eadar-dhealaichte agus àirde, a bharrachd air atharrachaidhean ràitheil. Faodar sgrùdaidhean gnàth-shìde ceart, modaladh àile, sgrùdadh càileachd adhair, agus sgrùdadh àrainneachd a choileanadh le tuigse nas fheàrr air coileanadh an dàta san roinn.

FAQ:

Q: Dè an dàta a th 'ann an MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT)?

F: Tha stòr-dàta MERRA-2 AOT na ghoireas luachmhor ann an sgrùdaidhean gnàth-shìde, modaladh àile, sgrùdadh càileachd adhair, agus rannsachadh àrainneachd. Bidh e a’ cothlamadh fiosrachadh bho ioma-ionnsramaidean saideal agus modalan àireamhach, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor dha luchd-saidheans.

Q: Dè a th 'ann an SIAVNET?

A: Tha SIAVNET a’ seasamh airson Lìonra Dearbhaidh Bathar Satailteach Aerosol Bun-structar Àite Catharra. Is e iomairt a th’ ann a chaidh a stèidheachadh gus dearbhadh dàta MERRA-2 AOT ann an Sìona a neartachadh le bhith a’ dèiligeadh ris an dùbhlan a thaobh cuairteachadh neo-chòmhnard agus gann de lìonraidhean sgrùdaidh aerosol san roinn.

C: Dè na toraidhean bhon sgrùdadh?

A: Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil cruinneas an t-seata dàta MERRA-2 AOT an urra ri luchdachadh aerosol san àile. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh atharrachaidhean ann an coileanadh an dàta stèidhichte air àirde agus seusan, le càileachd atharrais nas ìsle air fhaicinn aig àirdean nas àirde agus rè seusan an earraich.

C: Carson a tha na co-dhùnaidhean sin cudromach?

F: Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na crìochan air stòr-dàta MERRA-2 AOT ann an Sìona. Le bhith a’ tuigsinn coileanadh an dàta fo chumhachan eadar-dhealaichte, faodaidh luchd-saidheans dèanamh cinnteach à sgrùdaidhean gnàth-shìde nas cruinne, modaladh àile, sgrùdadh càileachd adhair, agus sgrùdadh àrainneachd san roinn.