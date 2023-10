Asteroid 33 Polyhymnia: Aonad dìomhair agus ultra-dùmhail

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Arizona ann an Tucson air lorg inntinneach a dhèanamh fhad ‘s a tha iad a’ sgrùdadh asteroid 33 Polyhymnia. Tha an asteroid seo, a chaidh ainmeachadh às deidh muse Ghreugach de laoidhean naomh, air ùidh astrophysicists a thogail air sgàth cho dlùth ‘s a tha e. Gu dearbh, tha 33 Polyhymnia cho dùmhail is gu bheil luchd-saidheans den bheachd gum faodadh e a bhith air a dhèanamh suas de eileamaidean nach lorgar air a’ chlàr ràitheil.

Tha an comas gum bi sgrìobhaidhean neo-aithnichte air an Talamh aig asteroids gu sònraichte cudromach dhaibhsan a tha an sàs ann an oidhirpean mèinnearachd fànais. Bhiodh companaidhean aig a bheil ùidh ann a bhith a’ mèinneadh asteroids airson mheatailtean prìseil mar òr air leth inntinneach gu bheil na h-eileamaidean sin ann.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an European Physical Journal Plus, chomharraich luchd-rannsachaidh 33 Polyhymnia mar nì ultradense teann (CUDO) agus lorg iad gu bheil dùmhlachd tomhais aige nas àirde na eileamaid sam bith aithnichte air an Talamh. Tha iad a’ cumail a-mach gum faodadh an asteroid seo a bhith air a dhèanamh suas de eileamaidean ro-throm nach deach aithneachadh le daoine roimhe.

Bhiodh dùmhlachd nan eileamaidean beachd-bharail sin eadhon nas motha na dùmhlachd Osmium, a tha an-dràsta mar an eileamaid stàbaill as dùmhail a tha aithnichte gu nàdarra. Le àireamh atamach timcheall air 164, bhiodh na h-eileamaidean sin a’ dol thairis air Osmium ann an dùmhlachd.

Rinn sgioba Oilthigh Arizona sgrùdadh air feartan eileamaidean le àireamhan atamach nas àirde na an fheadhainn air a’ chlàr ràitheil. Ged a rinn iad sgrùdadh air eileamaidean mar Osmium agus feadhainn eile a chaidh a thoirt a-mach gu saor-thoileach le àireamhan atamach nas àirde, cha b’ urrainn dhaibh gin le dùmhlachdan mòra a lorg a dh’ fhaodadh cunntas a thoirt air na beachdan a chaidh a dhèanamh air 33 Polyhymnia.

Mhol an luchd-rannsachaidh ma tha eileamaidean trom-throm seasmhach gu leòr, gum faodadh iad a bhith ann an coraichean asteroids dùmhail mar 33 Polyhymnia. Tha seo a’ fosgladh chothroman inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh agus tuigse mu cho-dhèanamh asteroids san t-siostam grèine againn.

Tha oidhirpean NASA o chionn ghoirid airson sgrùdadh agus faighinn sampallan bho asteroids a’ co-thaobhadh ri co-dhùnaidhean Oilthigh Arizona. Tha ath-bheothachadh soirbheachail a’ chiad sampall asteroid a-riamh bho asteroid Bennu, a bharrachd air cur air bhog bàta-fànais Psyche gus sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid meatailteach Psyche, a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh a dhèanamh air na buidhnean celestial sin. Dh’ fhaodadh na miseanan sin seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air cruthachadh agus sgrìobhadh asteroids, a’ tilgeil solas air eachdraidh thràth siostam na grèine againn.

