Chan eil Gurugram, baile-mòr a tha a’ tighinn am bàrr anns na h-Innseachan, cho neònach ri tachartasan eucoir, ach tha leasachaidhean o chionn ghoirid ag ath-dhealbhadh an ìomhaigh aige ann an solas adhartach. Air a bhith ainmeil roimhe airson gnìomhan eucorach, tha Gurugram air cruth-atharrachadh iongantach fhaicinn gu bhith na mheadhan foghlaim soirbheachail.

Ann an ceum mòr a dh’ ionnsaigh casg a chuir air eucoir, o chionn ghoirid chuir ùghdarrasan grèim air dithis, Rohan agus Rohit Sehrawat, le uallach airson ionnsaigh a thoirt air agus a bhith a’ goid draibhear cab. Chaidh an neach a tha fo chasaid, a ghlèidh an cab air-loidhne, a chur an grèim às deidh don draibhear innse mun tachartas. Nuair a chaidh an cur an grèim, ghlac na poileis bracelet airgid, fòn-làimhe agus cairt creideas, a bha an luchd-dèanaidh air a chleachdadh gus Rs 15,000 a tharraing air ais mus do ghabh iad pàirt ann an spree ceannach.

Is e an rud a tha a’ comharrachadh na thachair seo gu robh fear den fheadhainn a tha fo chasaid, Rohan, a’ leantainn ceum BA Beurla (le Urram) aig Oilthigh Amity. Tha seo a’ soilleireachadh ìoranas oileanach, a bu chòir a bhith ag amas air àm ri teachd soilleir a thogail, an sàs ann an gnìomhan eucorach. Tha na poilis an-dràsta a' rannsachadh na cùise agus a' rannsachadh na tha air cùl nan gnìomhan aca.

FAQ:

C: Ciamar a tha Gurugram air cruth-atharrachadh anns na bliadhnachan mu dheireadh?

F: Tha Gurugram air a dhol tro atharrachadh mòr, ag atharrachadh bho ionad eucoir gu ionad foghlaim soirbheachail.

C: Dè an tachartas o chionn ghoirid a thug aire do Gurugram?

F: Tha cur an grèim dithis neach airson ionnsaigh a thoirt air agus a' goid dràibhear cab air aire a tharraing gu oidhirpean leantainneach Gurugram gus cuir an-aghaidh eucoir.

C: Dè cho cudromach ‘s a tha e gu bheil fear den fheadhainn a tha fo chasaid na oileanach?

F: Tha com-pàirt oileanach ann an gnìomhan eucoireach a’ soilleireachadh an fheum air ceumannan nas fheàrr gus casg a chuir air tachartasan mar sin agus gus àrainneachd foghlaim adhartach a bhrosnachadh.