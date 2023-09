Fianais air na Solais a Tuath iongantach ann an Èirinn agus Èirinn a Tuath

Tha na solais a tuath, aon de na taisbeanaidhean nàdarra as iongantaiche air an t-saoghal, rim faicinn ann an diofar àiteachan air feadh Èirinn agus Èirinn a Tuath. Ged nach eil gealltanas sam bith ann gum faicear an taisbeanadh solais eireachdail seo, faodaidh an equinox a tha ri thighinn air 23 Sultain cothrom nas fheàrr a thoirt seachad, a rèir Dàibhidh Moore, neach-deasachaidh iris Astronomy Ireland. Tha na suidheachaidhean ann an raon magnetach na Talmhainn agus teilt na planaid aig an àm seo a’ meudachadh comas an aurora fhaicinn.

Tha costa tuath tuath Èirinn a Tuath air a mheas mar aon de na h-àiteachan as fheàrr airson a bhith a’ coimhead air na solais, leis nach eil solais baile air fàire agus an sealladh a’ coimhead thairis air a’ Chuan Siar. Tha Maigh Eo, aig a bheil sealladh den chuan cuideachd, na àite math eile airson na solais a tuath fhaicinn. Ach, tha speuran soilleir riatanach airson coimhead bho àite sam bith san dùthaich.

Bidh pròiseas an aurora a 'tòiseachadh le lasraichean grèine air a' ghrian, a bhios a 'leigeil a-mach billeanan de thunnaichean de rèididheachd dhan fhànais. Bidh na mìrean atamach seo a’ ruighinn àile na Talmhainn às deidh timcheall air dà latha agus tha iad air an tarraing chun na pòla a Tuath agus a Deas le raon magnetach na Talmhainn. Mar a bhios iad a’ bualadh le dadaman agus moileciuilean san àile, bidh iad a’ gineadh dathan beòthail a tha a’ comharrachadh nan solais a tuath.

Tha dian nan solais an urra ri gnìomhachd nam mìrean, le cumadh ugh-chruthach àbhaisteach timcheall air a’ Phòla a Tuath. Ann an cùisean ainneamh, nuair a tha prìomh spreadhadh grèine ann, leudaichidh an fhàinne agus ruigidh e cho fada deas ri Èirinn. Gus barrachd chothroman fhaicinn air an aurora, tha e deatamach a bhith air falbh bho sholais dhaoine. Is dòcha nach toir fuireach ann am baile-mòr ach sealladh air prìomh thaisbeanaidhean, agus tha àiteachan nas dorcha air an dùthaich a’ tabhann sealladh nas fheàrr.

Bidh Reul-eòlas Èirinn a’ ruith seirbheis rabhaidh aurora, a’ toirt seachad ùrachaidhean làitheil air suidheachadh nan speuran agus an comas na solais a tuath fhaicinn. Tha e cudromach a bhith mothachail gum faicear an aurora aig àm sam bith tron ​​​​oidhche, le amannan a 'dol bho beagan uairean a thìde chun na h-oidhche gu lèir.

Ged a tha an aimsir ann an Èirinn gu math tric na dhùbhlan, tha na beagan bhliadhnaichean ri teachd gealltanach airson na solais a tuath fhaicinn, leis gu bheil gnìomhachd na grèine gu bhith aig àirde ann an 2025. Mar sin, cùm sùil air na speuran agus an dòchas gum bi oidhcheannan soilleir agad gus an iongnadh seo fhaicinn. iongantas nàdarra a bhrosnachadh.

stòran:

- Iris Astronomy Ireland