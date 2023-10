Truailleadh Àrd Sky: Lorgan de sgudal fànais air a lorg ann an Stratosphere na Talmhainn

Tha luchd-saidheans a tha a’ mion-sgrùdadh dàta a chaidh a chruinneachadh bho itealan rannsachaidh anns an stratosphere air lorg iongantach a dhèanamh - pìosan beaga de mheatailt agus eileamaidean coimheach bho bhàta-fànais a chaidh a thilgeil. Lorg an rannsachadh, a rinn an National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), còmhla ri Oilthigh Purdue agus Oilthigh Leeds, alùmanum agus meatailtean eile freumhaichte ann an timcheall air 10% de na gràineanan anns an stratosphere. Am measg nan eileamaidean ris nach robh dùil bha niobium agus hafnium, a tha nan eileamaidean tearc nach lorgar mar as trice san roinn seo den àile. Chaidh dìomhaireachd an tùs aca fhuasgladh nuair a chaidh na h-eileamaidean a lorg air ais gu saidealan agus àrdachadh rocaid, a bhios gan cleachdadh ann an alloidhean àrd-choileanaidh a tha an aghaidh teas.

Chleachd an rannsachadh ionnstramaid sònraichte ris an canar PALMS (Mion-sgrùdadh Particle by Laser Spectrometry) a chaidh a chuir a-steach air itealan rannsachaidh gus mìrean èadhair fa leth a chruinneachadh agus a sgrùdadh gu ceimigeach. Bha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Proceedings of the National Academy of Sciences, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air mìrean aerosol anns an stratosphere. Tha an stratosphere, an dàrna sreath de dh'àile na Talmhainn, na dhachaigh don ìre ozone, a tha a 'dìon a' phlanaid bho sholas ultraviolet cronail.

Ged a dh’ fhaodadh na tha de thruailleadh bho sgudal fànais a bhith a’ coimhead beag, le còrr air 5,000 saideal air an cur air bhog anns na còig bliadhna a dh’ fhalbh agus dùil gum bi a’ mhòr-chuid dhiubh a’ tilleadh a-steach don àile mu dheireadh, feumar tuigsinn mar a bheir seo buaidh air aerosolan stratospheric. Tha OrbitingNow, buidheann a bhios a’ cumail sùil air nithean san fhànais a-muigh, an-dràsta a’ cumail sùil air timcheall air 8,000 rud ann an orbit ìosal na Talmhainn a loisgeas suas san àile aig a’ cheann thall.

Tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh a’ bhuaidh neo-fhaicsinneach a tha aig sgrùdadh fànais air àrainneachd na Talmhainn agus cho cudromach sa tha e faighinn cuidhteas sprùilleach fànais gu ciallach. Tha tuigse air mar a tha sgudal fànais a’ toirt buaidh air an àile againn deatamach airson dìon ar planaid agus airson leasachadh seasmhach air teicneòlas fànais.

stòran:

- An t-Sianal Aimsir agus NOAA [gun URL]

- Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan [gun URL]