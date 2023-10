Bidh parasites a’ làimhseachadh luchd-aoigheachd a’ cleachdadh ginean air an goid, lorg sgrùdaidh

Tha luchd-saidheans aig Ionad RIKEN airson Rannsachadh Biosystems Dynamics air lorg dòigh iongantach a bhios dìosganaich a’ cleachdadh gus an luchd-aoigheachd a làimhseachadh: ginean air an goid a gheibhear tro ghluasad gine còmhnard. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Current Biology, a’ nochdadh gu bheil comas aig dìosganaich giùlan aoigheachd a làimhseachadh airson a bhith beò agus ath-riochdachadh.

Tha aon eisimpleir den làimhseachadh seo ri fhaicinn ann an cnuimhean eich. Tha na cnuimhean sin air am breith ann an uisge agus bidh iad an urra ri biastagan uisgeach airson an giùlan gu talamh tioram. Cho luath ‘s a ruigeas iad an luchd-aoigheachd talmhaidh, leithid criogaid no mantises, bidh na cnuimhean a’ làimhseachadh an giùlan gus dèanamh cinnteach gun till iad gu uisge mu dheireadh, far an urrainn dhaibh leantainn air adhart leis a’ chuairt-beatha aca. Ged a tha sgrùdaidhean roimhe air moladh a bhith a’ cleachdadh atharrais moileciuil le dìosganaich, tha an dearbh dhòigh air cùl an iongantas seo air a bhith so-ruigsinneach.

Gus solas a thoirt air a’ chuspair seo, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air an abairt gine ann am cnuimhean fuilt-each Chordodes fhad ‘s a bha iad a’ làimhseachadh an aoigh mantis aige. Fhuair iad a-mach gun do chuir a’ bhoiteag an cèill còrr air 3,000 gine nas dian nuair a bha iad gan làimhseachadh, a’ comharrachadh cinneasachadh pròtainean a bheir buaidh air siostam nearbhach an aoigh. An coimeas ri sin, dh’ fhan abairt gine anns na brains mantis gun atharrachadh an taca ri mantises gun dìon.

Thionndaidh an luchd-rannsachaidh an uairsin gu cò às a thàinig na ginean a bha an sàs ann a bhith a’ làimhseachadh an aoigh. Fhuair iad a-mach gu robh mòran de ghinean cnuimhean eich gu math coltach ris an fheadhainn a lorgar ann am mantises. Tha seo a’ nochdadh gun deach na ginean fhaighinn tro ghluasad gine còmhnard, pròiseas anns a bheil ginean air an gluasad eadar fàs-bheairtean gun ghintinn. Faodaidh buaidh mean-fhàs mòr a bhith aig gluasad gine còmhnard, a’ leigeil le fàs-bheairtean ginean no gnìomhan ùra fhaighinn gu luath.

Thug tuilleadh mion-sgrùdadh taic don bheachd gu bheil an ìomhaigh moileciuil a chaidh fhaicinn anns na cnuimhean gruag eich mar thoradh air gluasad gine còmhnard bho mantises. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh prìomh ghinean a bha an sàs ann an làimhseachadh aoigheachd a’ maidseadh an fheadhainn ann am mantises, ach gu robh iad neo-làthaireach no eadar-dhealaichte ann an gnèithean cnuimhean eich nach bi a’ cleachdadh luchd-aoigheachd mantis. Tha e coltach gu bheil pàirt deatamach aig na ginean atharrais sin, gu sònraichte an fheadhainn a tha co-cheangailte ri neuromodulation, tarraing solais, agus ruitheaman circadian ann an làimhseachadh aoigheachd.

Tha gluasad gine còmhnard air a bhith air fhaicinn gu farsaing ann am bacteria mar dhòigh air strì an aghaidh antibiotic a thoirt air adhart. Tha lorg a’ phròiseis seo am measg fàs-bheairtean ioma-cheallach a’ toirt sealladh luachmhor air mean-fhàs. Tha luchd-rannsachaidh an dòchas a’ ghruag a chleachdadh mar mhodail gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air gluasad gine còmhnard agus gus ar tuigse mu atharrachadh mean-fhàs àrdachadh.

stòran:

- Sgrùdadh tùsail: Bith-eòlas gnàthach, “Tha gluasad gine còmhnard a’ comasachadh atharrais giùlain agus a ’toirt seachad atharrachadh falaichte ann an nematomorph dìosganach"

- Ionad RIKEN airson Rannsachadh Dynamics Biosystems: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/