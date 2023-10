A’ cumail sùil air Rionnagan Neutron a tha a’ bualadh: Fuasgladh air Teanas Hubble

Tha speuradairean air dòigh ùr a mholadh gus dèiligeadh ris na neo-chunbhalachd ann a bhith a’ tomhas ìre leudachaidh na Cruinne, ris an canar gu tric “Hubble Tension.” Tha a’ choimhearsnachd speuradaireachd air a bhith a’ dol an sàs ann an “Èiginn ann an Cosmology” leis gu bheil neo-chunbhalachd air a bhith ann a bhith a’ tomhas ìre an leudachaidh, ris an canar cuideachd an Hubble Constant. Tha an eadar-dhealachadh seo ag èirigh bhon Fhàradh Astar Cosmic, far a bheil speuradairean a’ cleachdadh diofar dhòighean gus astaran coimeasach a thomhas thar lannan nas fhaide.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, mhol sgioba eadar-nàiseanta de speuradairean dòigh-obrach ùr airson leudachadh cosmach a thomhas le bhith a’ cumail sùil air rionnagan neutron, ris an canar cuideachd kilonovae. Bha an luchd-rannsachaidh ag argamaid le bhith a 'sgrùdadh nan tachartasan sin, gum faodadh iad tomhas cunbhalach fhaighinn air an Hubble Constant agus fuasgladh fhaighinn air Teanas Hubble.

Tha galaxies anns a 'chruinne-cè a' gluasad air falbh bho chèile aig ìre a tha a 'sìor fhàs mar thoradh air leudachadh air an àite fhèin. Sheall na beachdan a rinn Edwin Hubble tràth san 20mh linn gur ann as fhaide a tha galaxy, mar as luaithe a thèid e air ais. Thug seo air luchd-saidheans feuchainn ris an Hubble Constant a thomhas, a tha a’ riochdachadh ìre leudachaidh na cruinne-cè.

Mhol an sgioba de luchd-rannsachaidh gum faodadh a bhith a’ sgrùdadh rionnagan neutron a tha a’ bualadh, a dh’ adhbhraicheas spreadhadh kilonova, seallaidhean luachmhor a thoirt seachad mu bhith a’ tomhas astaran anns a’ chosmos. Le bhith a’ dèanamh anailis air na spreadhaidhean sin, lorg iad co-chothromachd iongantach, a dh’fhaodar a chleachdadh mar dhòigh ùr air astar a thomhas.

Tha am moladh seo a’ togail air rannsachadh a rinneadh roimhe a sheall co-chothromachd spherical spreadhaidhean kilonova agus an dàimh a th’ aca ri fiosaig bunaiteach. Faodaidh buaidh a bhith aig co-dhùnaidhean na sgioba air aois na cruinne a thomhas gu ceart.

Ann an co-dhùnadh, le bhith a’ cumail sùil air rionnagan neutron a’ bualadh, tha speuradairean an dòchas dèiligeadh ris an eadar-dhealachadh leantainneach ann a bhith a’ tomhas ìre leudachaidh na Cruinne-cè agus a’ rèiteachadh an Hubble Tension. Dh’ fhaodadh an dòigh ùr seo air astar a thomhas leantainn gu tuairmsean nas cruinne air an Hubble Constant agus lèirsinnean ùra fhuasgladh mu nàdar a’ chosmos.

stòran:

- Artaigil tùsail: [ceangal]

- Leughadh a bharrachd: [ceangal]